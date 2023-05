V Selah so se minulo nedeljo, 30. aprila, z mašo in spominsko prireditvijo dostojno spomnili 13 žrtev iz Sel, Železne Kaple in Borovelj. Pred 80 leti, 29. aprila 1943, so jih obglavili v Sivi hiši na Dunaju. Ob 80. obletnici tega zločina objavljamo restavrirane slike umorjenih oseb (© Hanzi Čertov & Würcher Media) s kratkimi življenjepisi, deloma iz knjige zgodovinarke Brigitte Entner »Kaj človek vse doživi«, ki so jih recitatorke prebrale v Selah. Več lahko preberete v Novicah.