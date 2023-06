Zaključni koncert glasbenega multitalenta

Tomaž Boškin je glasbeni multitalent v pravem pomenu besede. To lahko potrdijo obiskovalke in obiskovalci koncerta, ali bolje povedano glasbene manifestacije, ki je bil minuli četrtek, 15. junija, v Kumstu v Žitari vasi. Glasbenik, aranžer, učitelj, avtor ter študent glasbe na zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu je na ta dan vabil na svoj diplomski koncert, saj trenutno zaključuje študij pedagogike ljudske glasbe s težiščem na harmoniki in pozavni. Rojeni Primorec Tomaž Boškin zdaj živi v Žitari vasi, uči harmoniko v glasbeni šoli Rutar, je zborovodja domačega moškega zbora SPD Trta, član skupine Gedore, nove vokalne skupine Oktakord in še bi lahko naštevali. Na četrtkovem koncertu je na kar dveh odrih v različnih zasedbah predstavil svoje znanje. Z njim so nastopali še Kvintet bratov Smrtnik, MoPZ Trta, Oktakord ter študentke in študenti zasebne univerze Gustava Mahlerja v Celovcu. Skozi večer je na zelo prikupen način vodil Peter Grilliz, goste v nabito polnem Kumstu pa je v imenu SPD Trta pozdravil predsednik Roman Petek. Povedal je, da so društveniki v Žitari vasi zelo hvaležni, da imajo v svojih vrstah Tomaža Boškina.