Zaključni koncert glasbene akademije »Voxon Music Academy«: Večer filmske glasbe in mjuziklov

V Kulturnem domu je v torek, 4. julija, kakih 80 obiskovalk in obiskovalcev uživalo v pestri mešanici filmske glasbe, komadov iz mjuziklov, sambe, pa tudi kake bolj rokovsko razgibane pesmi. Glasbeni lok je segal od uspešnic švedske pop skupine Abba in skladbe Million Dreams iz mjuzikla Greatest Showman do najbolj znanih pesmi iz Disneyjevih filmov. Ob podpori profesionalnih glasbenikov iz Slovenije so nastopile pevke in pevec, ki se pod mentorstvom Mateje Zwitter izboražujejo v Voxon Music Academy. Gre za petju namenjeno glasbeno šolo, ki že 11 let deluje na štirih lokacijah: v Pliberku, Celovcu, Bistrici na Zilji in v Ljubljani. Organizacijsko glasbeno akademijo Voxon vodi Danilo Katz, ki je na koncertu skrbel za tonsko tehniko, delovanje akademije pa finančno podpirata Zvezno ministrstvo za izobraževanje in Urad za Slovence v zamejstvu. Kot zadnja je na večeru z geslom Movie&Musical Vibes nastopila Lara Wulz, povsem sveža maturantka Slovenske gimnazije. Za marsikatero mlado pevko je bil to prvi javni nastop.