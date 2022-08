Minuli petek, 26. avgusta, je bil v pliberškem Kulturnem domu zaključni koncert udeležen in udeležencev letošnje že 17. delavnice za komorno glasbo »Sonus«. Delavnica je od 20. do 26. avgusta potekala na Bistrici pri Pliberku. Številne poslušalke in poslušalce na koncertu je pozdravil organizator delavnice Janez Gregorič. Mladi virtuozi so predstavili svoje znanje, en višek je bila krstna izvedba naročene skladbe skladateljice Ming Wang za mešani ansambel.