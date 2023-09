Minulo soboto, 23. septembra, je v Selah nastopila skupina Društvo mrtvih pesnikov. Bend pod tem imenom nastopa od septembra 1990 in je do danes izdal osem študijskih albumov. V Selah so na oder stopili skupaj z godalnim kvartetom Corcoras. Od leta 2002 naprej KPD »Planina« Sele v septembru prireja koncert pod geslom »Zadnji poljub poletja«. S se- rijo glasbenih koncertov želijo koroški mladini predstaviti glasbene skupine iz Slovenije in domačim zasedbam nuditi prostor za nastop.