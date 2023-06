Popwal navdušil na koncertu ob 10. obletnici skupine

V znamenju 10. obletnice skupine Popwal je bila letošnja Arena na vrtu k&k v Šentjanžu. Kot predskupina so nastopili punk rokerji skupine Backstage, ki jo vodi pevec Andrej „Oge“ Ogris. Nato je sledil nastop skupine Popwal, ki jo vodi pevec Miro Müller. Nadaljni člani zasedbe so Katharina Schuster iz Špitala ob Dravi, bobnar Hannes Schuster iz Šentjakoba v Rožu, basist Dominik Thaler z Radiš in kitarist Markus Wachernig iz Škocjana. Obisk je bil zelo dober. Za dobro počutje obiskovalcev so poskrbeli društveniki SPD Šentjanž.