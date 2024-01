Novoletni koncert SPD Danica v Šentprimožu: Pojejo od krsta do krste

Tudi letošnji novoletni koncert Slovenskega prosvetnega društva Danica se je začel s staro koledniško pesmijo »Učakali smo novega leta den«, v pozdrav so jo minulo nedeljo, 7. januarja, zapele vse pevske zasedbe društva Danica. Na oder kulturnega doma so stopile različne generacije pevk in pevcev, kot goste pa so letos pozdravili vokalno skupino Oktakord. Društvo Danica se lahko pohvali kar s šestimi zbori, najmlajši prepevajo pri »Zvezdicah Danice«, najbolj izkušeni pa pri »Koreninah Danice«. V sklopu koncerta je predsednik Samo Wakounig čestital ženskemu zboru »Dečle Danice«, pevke so na lanskem pevskem natečaju ORF osvojile naziv »zbor leta 2023«. Domača publika se je odzvala z bučnim aplavzom. Posebno se je zahvalil zborovodkinjama Barbari Mistelbauer-Stern in Miriam Sadnikar, obe se že desetletja dolgo trudita za pevski naraščaj v Šentprimožu. SPD Danica slavi letos svojo 110-letnico obstoja, obeležili jo bodo s festivalom »S pesmijo v poletje«, ki bo 14. in 15. junija 2024. Že 3. februarja pa vabijo v kulturni dom na jubilejni 50. ples Danice.