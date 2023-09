Dobrodelni koncert Skupno. Pomagamo. Gemeinsam. Helfen.: Na koncertu so zbrali več kot 10.000 evrov

Organizacije koroških Slovenk in Slovencev so v sredo, 20. septembra, vabile v pliberški kulturni dom na dobrodelni koncert v pomoč žrtvam nedavnih neurij in poplav po Koroškem in Sloveniji. Koncert je bil dobro obiskan, dvorana kulturnega doma je bila polna. Za organizacijo je bila pristojna nova sodelavka KKZ Kristina Kragelj. Skoraj vsi slovenski zbori in pevske zasedbe iz Podjune so stopili na oder. Za Slovensko gospodarsko zvezo, ki je sprožila dobrodelno akcijio Skupno. Pomagamo, je bil navzoč podpredsednik Feliks Wieser. Med gosti koncerta je bil tudi župan občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik, ki je bil ganjen in hvaležen za pomoč. Pevci moškega pevskega zbora Foltej Hartman so na koncertu predali ček v vrednosti 2500 €, denar so zbrali na pliberškem jormaku v Svaveji uti, kjer so v akciji »Srce za sočloveka« prodajali lectova srca, ki jih je spekla Rosina Glawar iz Libuč. Slovensko kulturno društvo Globasnica je darovalo 1500 evrov, denar je izkupiček dobrodelne tombole letošnjega globaškega žegnanja. Tako so v dobrodelni akciji »Skupno. Pomagamo. Gemeinsam. Helfen.« na koncertu zbrali lepo vsoto 10.300 evrov.