Na predvečer državnega praznika, v torek, 25. oktobra, je Slovensko prosvetno društvo Radiše vabilo na prireditev »Dober večer, sosed!«. Prireditev je bila prvič v kulturni dvorani v Podkrnosu in ne kot običajno na Radišah.

Idejo za vsakoletne koncerte ob državnem prazniku sta leta 1980 dala Tomaž Ogris in Hans Mosser. Na torkovi prireditvi so nastopili Radiški fantje, otroški zbor SPD Radiše, mešani zbor SPD Radiše, moški pevski zbor iz Podkrnosa ter glasbenika Hans-Peter Steiner in Werner Katholnig. Znanstvenica Brigitte Entner je v govoru spomnila na pregon koroškoslovenskih družin z Radiš in dogodke v taboriščih. Na ogled je bila tudi razstava o pregonu, ki je nastala leta 2012. Skozi večer je vodil predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier. Župan občine Žrelec Christian Orasch je številne goste pozdravil tudi v slovenščini. Več boste lahko prebrali v naslednji številki Novic.