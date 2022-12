Tradicionalna blagoslovitev konj v Štebnu

Danes, na praznik sv. Štefana, je pri gasilskem domu v Štebnu pri Globasnici potekala tradicionalna blagoslovitev konj, ki se je začela po sveti maši v štebenski cerkvi, katere patron je sveti Štefan, ki je tudi zavetnik konj, konjarjev in kočijažev. Od blizu in daleč so v Šteben prišli številni lastniki konj s svojimi večjimi in manjšimi konji – poniji, prišli pa so tudi številni otroci. Župnik Peter Sticker je podelil blagoslov med konje in njihove lastnike ter “požegnal” tudi kruh, ki so ga konji pozneje dobili za pod zob. Po blagoslovu so s konji trikrat obkrožili cerkev. Na blagoslovitev konj, ki je zadnji dve leti ni bilo, je vabila štebenska fara. Navzoče je v imenu farnega sveta pozdravil Erich Schmautzer.