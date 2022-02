Zadruga je otvorila novo trgovino v trgovini

Da bi izboljšali ponudbo lokalnih izdelkov in jih strankam predstavila na čimboljši način, bo Zadruga svoje Spar-trgovine preoblikovala na novo in v njih vgradila kmečke trgovine. Včeraj, 3. februarja, so otvorili »kmečko trgovino« v poslovalnici v Pliberku. Goste in lastnike Zadruge sta pozdravila predsednik Štefan Domej in poslovodja Bernhard Reiter. Na otvoritvi so med drugim bili še navzoči pliberški župnik in predsednik Mohorjeve Ivan Olip, globaški župan Bernard Sadovnik, bistriški podžupan Vladimir Smrtnik, mestna svetnika Marko Trampusch in Johann Rigelnik ter občinska odbornica Kristina Müller. Več kot 500 regionalnih produktov od približno 60 kmečkih proizvajalcev in dobaviteljev nudi Zadruga Market vsak dan svojim strankam. Novi ponudbi v Pliberku bo sledilo še več kmečkih trgov v drugih poslovalnicah Zadruge.