Ples, zabava in čisava župa: utrinki z maturantskega plesa VŠ Šentpeter

Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter je v petek, 24. novembra vabila v kulturni dom Šentjakob na maturantski ples. Letos ima šola 26 maturantk in maturantov. Ti so si za geslo plesa zbrali »The last dance«. V veliki dvorani je igral ansambel Gorenjski kvintet. Plesni vložek pa so maturantje naštudirali s plesno učiteljico Valentino Kunauer. Navduševal pa je tudi polnočni vložek. Ravnateljica šole Marija Olip je lahko pozdravila nekaj častnih gostov. Med njimi poslanca koroškega deželnega zbora Stefana Sandrieserja, župana občine Šentjakob v Rožu Guntrama Perdacherja ter strokovno nadzornico Sabine Sandrieser. Spregovorila pa je tudi razredničarka Natascha Metschina. Maturantke in maturantje so pripravili tudi maturantski časopis. Seveda pa na jedilniku ni manjkala tradicionalna rožanska čisava župa. Foto: Sarina Dobernig