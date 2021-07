Minulo nedeljo sta Zveza koroških partizanov in SPD Edinost v Pliberku vabila na 42. Pohod na Komelj v spomin na padle borce Domnove čete in žrtve nacionalističnega nasilja v pliberški okolici. Na pokopališču v Nonči vasi so se pohodniki spominili Lipeja Kolenika – Stanka, Jurija Bojanoviča in Branka Koletnika. Ob spominski svečanosti na Komlju je zapel Moški pevski zbor Foltej Hartman, zaključek pohoda je bil v Čirkovčah pri Lipeju.