Razstava: Vrba pod kljukastim križem

V občini Vrba se »soočajo z zgodovino kakor še nikoli poprej,« je ob razstavi o dogajanju med letoma 1938 in 1945 odkrito spregovoril župan Vrbe Ferdinand Vouk. Obalna promenada v Vrbi, imenovana Jezerski korzo (Seecorso), je te dni gotovo najbolj prominentno razstavišče za delikatno zgodovinsko temo. V sredo, 2. junija, so namreč med Huminskim trgom (Gemonaplatz) in slovitim grajskim hotelom postavili in javnosti predali vrsto panojev, ki na očeh domačinov in zlasti turistične javnosti govorijo o temnem poglavju pregona slovenskega in judovskega prebivalstva z ozemlja današnje občine Vrba med letoma 1938 in 1945.