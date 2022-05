55. srečanje pevskih zborov »Od Pliberka do Traberka«

V soboto, 28. maja, je bil v Kulturnem domu v Pliberku drugi koncert letošnjega že 55. srečanja pevskih zborov »Od Pliberka do Traberka«. To je najstarejša slovenska pevska revija, ki presega tudi državno mejo, poteka pa že od leta 1968. Prvi koncert letošnjega srečanja je bil v nedeljo, 22. maja, v Mežici, kjer sta med drugim nastopala Koroški oktet in Moški pevski zbor Vres Prevalje. Na sobotnem koncertu v Pliberku so nastopili MoPZ Šentanelski pavri, MePZ Društva upokojencev Prevalje, ŽePZ Solzice Kotlje, MoPZ Šempetrski pavri ter domači Moški pevski zbor Foltej Hartman. Med obiskovalci koncerta v Pliberku so bili pliberški mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch, zbornični svetnik in občinski odbornik Štefan Domej, občinski odbornik Karl-Heinz Pirker in številni drugi.