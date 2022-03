V torek, 1. marca 2022, je bil v Musilovi hiši literarni večer z moderatorjem Felixom Kohlom in prevajalko Natalijo Milovanović. Gost večera je bil slovenski pisatelj Goran Vojnović (1980), kolumnist časopisa Dnevnik, scenarist in režiser. Kohl je vodil pogovor o Vojnovićevem romanu Čefurji raus!, ki ga je lansko leto Klaus Detlef Olof prevedel v nemški jezik. Glavna tema je bila tema drugačnih, natančneje čefurjev – čefur (v slabšalnem pomenu kot pripadnik kateregakoli naroda nekdanje Jugoslavije razen Slovencev), ki živi v Sloveniji, je namreč tudi glavna oseba v romanu. Na vprašanje, če Vojnović dojema sebe kot čefurja, je odgovoril: »Resnični čefurji so predvsem tisti, ki so ujeti v svojo čefursko identiteto. Jaz jo lahko brez problemov zapustim in imam svoje življenje, imam druge identitete, resnični čefurji, kot je Marko, pa so nekako ujeti v svoj svet in nimajo nobene druge – vsi jih vidijo kot čefurje in samo to znajo biti.«

Moderni družbeni roman, ki je hitro postal uspešnica in prejel dve literarni nagradi, je Vojnović napisal leta 2008. Po romanu so v ljubljanskem gledališču Glej uprizorili monokomedijo v režiji Mareta Bulca, nekaj let pozneje pa so celo posneli film v režiji Vojnovića.