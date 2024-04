Šolarke in šolarji 3. A in B razreda ljudske šole 24 so se v knjigarni Haček seznanili z življenjepisom danskega pravljičarja H. C. Andersena in njegovimi pravljicami. Z eno od teh, s pravljico Zlatolaska in trije medvedi, tudi v obliki kamišibaja. Mednarodni dan knjig za otroke ali Andersenov dan ima ime po danskem pravljičarju Hansu Christianu Andersenu (1805–1875). Obeležujemo ga 2. aprila, na rojstni dan avtorja pravljic, kot so Grdi raček, Snežna kraljica, Deklica z vžigalicami, Cesarjeva nova oblačila, Mala morska deklica in številne druge, po vsem svetu znane pravljice. Šolarke in šolarje 3. A in B razreda LŠ 24 sta v knjigarni Haček sprejela Vito Poredoš in Dragana Laketić iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Z Vitom Poredošem so otroci najprej reševali kviz o Andersenovem življenju in delu, sledila je pravljica Cesarjeva nova oblačila. Kot je o tej pravljici otrokom povedala Dragana Laketić, zgodba govori o tem, kako zlahka »drugi vplivajo na naše mnenje«.

»Ko vam kdo reče kako grdo besedo, jo izničite tako, da si rečete tri lepe besede o sebi, recimo: ‘Dobro mi gre, znam in zmorem!’.« Kamišibaj je iz Japonske izvirajoča umetnost pripovedovanja zgodb ob izmenjujočih se slikah, vodja Slovenske študijske knjižnice Dragana Laketić je tako uprizorila pravljico Zlatolaska in trije medvedi. Otroke sta v Hačku spremljali učiteljici Veronika Stern in Majda Kernjak.