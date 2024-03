Nagrado Humberta Finka v vrednosti 12.000 evrov, ki jo podeljuje mesto Celovec za dosežke v literaturi, prejme pesnica Cvetka Lipuš. »S Cvetko Lipuš je nagrado prejel eden najvažnejših glasov avstrijske sodobne literature«, je o prejemnici nagrade povedal kulturni referent mesta Celovec Franz Petritz.

Žirija, ki sta jo sestavljala Antonio Fian In Josef Winkler, pa je svojo odločitev utemeljila sledeča: »Njene na prozo spominjajoče pesnitve so polne močnih, intenzivnih slik in metafor, v katerih je lirični jaz stalnon na sledi človeški eksistenci. Njen jezik je samosvoj, brezkompromisen in suveren.«

Cvetka Lipuš je leta 1966 v Železni Kapli rojena pesnica. Zaključila je študij primerjalne književnosti in slavistike, bila med izdajatelji literarne revije Mladje, od leta 1995 pa živi v Salzburgu. Piše v slovenskem jeziku in je doslej objavila osem pesniških zbirk. Njena zadnja, dvojezična pesniška zbirka je pod naslovom Odhajanje za začetnike/Weggehen für Anfänger leta 2023 izšla pri založbi Otto Müller. Pred Cvetko Lipuš so nagrado Humberta Finka prejeli Antonio Fian, Engelbert Obernosterer, Gustav Januš, Anna Baar in Axel Karner.



Slovesna podelitev bo 16. junija ob 11. uri v Musilovi hiši.