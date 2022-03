Koroška veja kluba motoristov »Red biker« s predsednikom Janezom Cvelfom na čelu je s prodajo klubskih koledarjev zbralo 2000 evrov. Koledar, ki prikazuje člane kluba in vsebuje letni program motoristov, je oblikoval odbornik Reinhold Polsinger. Celoten izkupiček iz prodaje so predali klubu »Kiwanis Lavanttal«, ki pomaga zapostavljenim otrokom in mladostnikom iz Labotske doline. Predsednik Janez Cvelf se ob uspeli akciji zahvaljuje vsem dobrotnikom, pomagačem, kupcem koledarjev in podpornikom: »Le z vašo podporo je projekt uspel.«