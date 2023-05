V petek, 12. maja, je bilo v dvoranah in na hodnikih avstrijskega parlamenta čutiti veliko radovednost mladih. 50 dijakov in dijakinj iz raznih šol, večinoma iz Slovenske gimnazije, se je udeležilo vodenega ogleda parlamenta na Dunaju.

Z brezplačno ponudbo avtobusnega prevoza in kosila v dunajski restavraciji je ogled omogočila Slovenska gospodarska zveza v odlični organizaciji Nika Wakouniga, predstavnika Slovenske gospodarske zveze, in Noa Sabotnika, predstavnika SGZ mladi. »Pomemben del te ekskurzije je druženje med mladimi, da se povezujejo, pa tudi, da vidijo in spoznajo zadeve z drugega vidika, kot jih mogoče v šoli; da ne poznajo samo teorije, temveč da si lahko ogledajo kaj tudi v praksi,« meni Wakounig.

Prvi deli stavbe avstrijskega parlamenta segajo v davno leto 1874, ko je bil položen prvi temeljni kamen, dokončan pa je bil leta 1883 v neogrškem slogu danskega arhitekta Theophila von Hansena. Avstrijski parlament mnogi pojmujejo kot srce demokracije, najprivlačnejši del je pred glavnim vhodom ogromen vodnjak s kipom grške boginje modrosti Atene, t. i. vodnjak Pallas Athene je uvrščen na seznam svetovne kulturne dediščine.

31. januarja je bilo odprtje parlamenta po petletni prenovi, ki je znašala 420 mio evrov. Skupina mladih si je v spremstvu uradnega vodiča ogledala nekaj prestižnih dvoran, najprej dvorano državnega zbora, kjer je vodič povedal: »Pridobitev za stavbo demokracije je nova steklena kupola, dvorana je obložena z zidaki iz posebne umetne mase, ki omogoča boljšo akustiko, treba je bilo marsikaj preurediti za današnjo rabo. Dvorana izvira iz 50. let 20. stol.; parlament so med 2. sv. vojno uporabljali tudi nacisti, od takrat se je veliko spremenilo, prezidalo. /…/ Vloga parlamenta ni sprejemanje zakonov, temveč nadziranje dela vlade, postavljanje vprašanj, sodelovanje in usmerjanje dela vlade.« Po ogledu je sledila razprava, ki jo je vodil Beljačan Peter Weidinger, poslanec državnega sveta in član Avstrijske ljudske stranke (ÖVP); bil je presenečen nad zanimanjem mladih in njihovim vključevanjem v pogovor o družbeno perečih temah.

To pravijo udeleženci ogleda parlamenta

Udeležencem obiska parlamenta smo stavili vprašanja:

1. Si se sam/a odločil/a za voden ogled parlamenta in kako si izvedel/a zanj?

2. Si bil/a prvič na ogledu parlamenta in zakaj si se udeležil/a tega vodenja?

3. Kakšni so tvoji vtisi tega dne, lahko poveš eno dobro in eno slabo stvar?

4. Bi kaj dodal/a?

Mateja Mlinar, 19 let,

Višja tehniška šola Beljak, smer notranje oblikovanje in lesarstvo

1. Odločila sem se sama, sicer sem pa to izvedela od Nika, ki se angažira za mladino SGZ in se tudi prek tega udeležujem takih dogodkov.

2. V prenovljenem parlamentu še nisem bila, letos je bil po prenovi odprt, tako da sem zelo hvaležna za ta ogled. Ta parlament je hiša oz. stavba, ki je arhitekturno prav posebna, kar me zelo zanima. Je prag za demokracijo, politiko, arhitekturo, umetnost in to se je začelo razvijati v Grčiji; tako da me prvič zanima arhitektura in drugič tudi politika. Tudi sama želim kaj spremeniti za mladino in politika je področje, ki lahko največ spreminja v življenju.

3. Dobro je, da lahko kaj vprašaš vodiče in pa tudi stavba govori zase, vsa umetnost, ki jo vidiš, ti odpre oči in vidiš veliko več na tem svetu kot samo svojo vas, ki jo že tako poznaš. Slabe stvari, tega sploh ne bi hotela tako slabo videti, ampak mogoče to, da bi lahko malo sam hodil in vse bolje spoznal, ampak razumem, da ne moreš kar tako po parlamentu.

4. Mislim, da je to, da se človek ukvarja z demokracijo, zelo važno. Zelo smo privilegirani, da lahko živimo v demokraciji in da lahko povemo svoje mnenje, to marsikje ni možno, tega naj se zavedamo in naj to mnenje tudi povemo. Če bomo tiho, ne bomo napredovali.

Lara Smrtnik, 15 let

Dvojezična zvezna trgovska akademija Celovec

1. Ravnatelj Pogelschek nas je seznanil s tem, dobili smo plakat, trije s Trgovske smo se zanimali in se javili.

2. Že večkrat sem bila na Dunaju, ampak parlamenta znotraj še nisem videla. Da to vidiš enkrat v živo, je res nekaj posebnega.

3. Super je bilo. Vodič je povedal veliko zanimivih stvari, všeč mi je bilo, da smo na koncu imeli možnost diskutiranja – to, da si lahko sam postavil vprašanja. Vse je bilo super, meni je bilo zelo »fajn«.

Dorijan Kristian Fera, 14 let

Slovenska gimnazija

1. Odločil sem se sam, izvedeli pa smo v šoli.

2. Že dolgo sem si želel iti pogledat parlament, že šest let, ampak potem so ga začeli prenavljati in to ni bilo možno. Potem sem že februarja med počitnicami hotel na ogled parlamenta, a je bilo prepolno. Zdaj pa se je pokazala možnost.

3. Meni je bilo všeč, da je bil še deželni zbor v parlamentu, da smo videli to situacijo v živo, pa tudi diskusija na koncu vodenja. Nič se mi ni zdelo slabo.