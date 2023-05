Lani je Gabriel Lipuš prevzel vodstvo radijske postaje »radio AGORA« in nasledil Angeliko Hödl v funkciji poslovodje. Naloge se je lotil z entuziazmom in svežimi idejami. Glasbenik, skladatelj in aranžer je deloval v slovenskih gledališčih, pisal glasbo za radio, film in televizijo, glasbene igre za otroke in odrasle ter kabarete. Glasbeniku in pedagogu je nagrado za čezmejno kulturno delo leta 2005 podelil Urad zveznega kanclerja. Z Gabrielom Lipušem zajtrkuje Marijan Velik.

Oddajati je radio AGORA začel 26. 10. 1998. Po 12 ur na dan sta na začetku frekvence 105,5 AGORA in Radio Korotan šla v eter. 21. 3. 2004 je v kooperaciji s slovenskim sporedom ORF bil uresničen nov model polnega radijskega programa za koroške Slovence. Od 21. 5. 2012 naprej pa je bilo mogoče radiu AGORA prisluhniti tudi na južnem Štajerskem s posebnimi oddajami za štajerske Slovence.

Gabriel Lipuš Slika: Marko Lipuš

25. maja bodo v Kammerlichtsliele v Celovcu z glasbenim festivalom praznovali 25 let oddajanja. Z Radiu Agora bodo praznovali Ali Gaggl & Primus Sitter, Wolfgang Puschnig & Karen Asatrian, Carinthia Saxophonquartett, BALIŠ OKUSTIČNI, Desirée Mostetschnig & Stefan Delorenzo (Dees), Noreia String Quartet in še številni drugi.

Zajtrk s profilom z Gabrielom Lipušem bo v soboto, 20. maja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.