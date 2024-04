V soboto, 6. aprila, so od Podjune do Roža prostovoljci, gasilci, društveniki in občani pobirali smeti ob cestah, vodotokih in poteh. Novice so se pridružile čistilni akciji na Bistrici pri Pliberku, na katero je vabila bistriška občina.

Martin, Sara in Gregor Jernej, Jonas Kowatsch

Prve pobiralce smeti, mlade gasilce iz Vogrč, smo srečali že pri izvozu z avtoceste pri Grebinju. Ti so si, podobno kot njihovi kolegi v Pliberku in na bližnji Bistrici, ob pol devetih pred gasilskim domom razdelili parcele za čiščenje in se odpravili na delo. Na pliberškega gasilca Paula Stöckla s hčerkama Matildo in Antonio smo naleteli na podeželski cesti pred Pliberkom. »Eno uro smo na poti, začeli smo pri železniški postaji Pliberk-mesto. Otroci se v šoli, doma in danes na terenu učijo o tem, da odpadki sodijo v smeti. Na srečo je letos lepo vreme. Kar me malo čudi je, da situacija glede smeti ob cestah iz leta v leto ostaja v bistvenem enaka.« Velik problem so po besedah Stöckla predvsem večji kosovni odpadki v vodotokih.

Z leve: Marina, Kilian in Amelie Kuschnig ter Theresa in Simona Kristan

Malo pred Bistrico smo srečali Simono Kristan s hčerko Thereso. Simona Kristan, ki vodi gradbeni oddelek občine Bistrica, je povedala, da bo konec čistilne akcije med 11.00 in 12.00 na športnem igrišču v Šmihelu.

Začetek in konec čistilne akcije v Šmihelu

Armin Visotschnig med čiščenjem Bistrice

Na čistilno akcijo je v soboto vabila občina Bistrica pri Pliberku, ki jo je zastopala matičarka Tatjana Kraut-Themel. »Naše čistilne akcije se je letos udeležilo okoli 60 ljudi. Zbrali smo se tukaj v Šmihelu na športnem igrišču, smeti pa smo pobirali ob vseh poteh v občini. Poleg občanov in društev nam pomagajo gasilci z Bistrice in iz Šmihela, teh je približno polovica, vse udeležence pa po čistilni akciji čaka kosilo.« Zadnji so na športno igrišče zbrane odpadke prinesli člani Lokostrelskega kluba iz Breške vasi, ki so bili najdlje na poti. Letos so v občini nabrali med 700 kilogrami in eno tono odpadkov, kar je po besedah Roberta Lutnika primerljivo s prejšnjimi leti. Kot pravi Lutnik, vodja občinske komunale, bodo zbrane smeti končale »na deponiji Gojer v Vogljah«.

Reinhard Pukel:

Sem član kluba Prijatelji narave Peca. Vsi smo vedeli za čistilno akcijo občine, pri kateri redno sodelujemo. Največji problem s smetmi imamo ob cesti, ki vodi proti Sloveniji, tam je veliko več smeti kot drugje. Na to smo že opozorili tudi policijo, ki pa ne ujame teh, ki mečejo smeti iz avta.

Armin Visotschnig:

Vsako leto spomladi je pri nas že tradicionalna čistilna akcija, pri kateri sodelujem kot član prostovoljnih gasilcev. Količina smeti v potokih je večja po poplavah, gradbenih odpadkov po gozdovih pa je manj kot v preteklosti. Danes ima vsak možnost odpeljati smeti na občinsko deponijo.