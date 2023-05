Od 8. do 11.maja so bili učenci in učenke 4.razredov ljudske šole Globasnica poplačani za trud, ki so ga vložili v učenje slovenskega jezika v ljudski šoli. Šli so v Piran, malo mesto ob morju s posebnim vzdušjem. Poleg urjenja slovenskega jezika v šoli in pri »naročanju« sladoleda smo uživali ob popoldanskih dejavnostih. Obiskali smo muzej školjk, muzej podvodnih dejavnosti, muzej Mediadom in knjižnico. Vrhunec tedna je bila vožnja z ladjo »Solinarka« v piranskih solinah. Ob vodenem sprehodu v slovenskem jeziku smo spoznali, kako se prideluje sol. Nato smo se peljali z ladjo do Strunjana, po mediteransko obarvani pešpoti pa smo potem šli do OŠ Cirila Kosmača.

Čeprav je nekatere, ki so bili prvič tako dolgo sami od doma, mučilo domotožje, smo se zelo zadovoljni in polni lepih vtisov vrnili nazaj v Globasnico. Hvala vsem podpornikom, ki so nam omogočili to posebno jezikovno »rajžo«.

Veronika Terbuch