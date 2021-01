Direktor Mohorjeve Karl Hren in voditeljica vrtca in jasli Rozi KummerPasterk sta Novicam predstavila Slomškovo hišo, kjer bo nastala še druga skupina dvojezičnih jasli.

S prvim junijem bo v Slomškovi hiši v Ainethgasse začela delovati še druga skupina dvojezičnih jasli.

Lani septembra je Mohorjeva v Slomškovi hiši v celovški Ainethgasse odprla prve dvojezične jasli v Celovcu. Razpoložljiva mesta so bila v hipu oddana. »Že tedaj sem ocenil, da je v Celovcu še več potrebe. V pritličju smo zato zadržali nekaj prostora,« pravi direktor Mohorjeve Karl Hren ob kratkem vodstvu za Novice skozi Slomškovo hišo (v sklopu vodstva je nastalo še več slik, ki jih bomo objavili na naši spletni strani). Ker so podpore iz posebnega sklada dežele Koroške vezane na tekoče šolsko leto, bo druga skupina dvojezičnih jasli začela obratovati s prvim junijem. Pregradnja bo marca in aprila in bo stala 180.000 evrov. Ne samo znotraj stavbe v Ainethgasse, temveč tudi zunaj bo Mohorjeva zdaj koristila zadnje razpoložljive proste površine in kjer so salezijanke nekoč imele svoj vrt, se bodo od prvega junija naprej igrali malčki od enega do treh let starosti.

S tedanjo oceno je Hren imel prav in ugotavlja: »Prijav je medtem toliko, da smo že skoraj polni. Nekaj zadnjih mest je še na razpolago. Če se še kdo zanima, naj se nemudoma javi.« Personal za drugo skupino dvojezičnih jasli Mohorjeva še išče (glej razpis na strani 10).

Naš cilj je, da se otrok nauči obeh deželni jezikov solidno Direktor Mohorjeve Karl Hren

V sodelovanju z Georgom Gombosem in celovško univerzo zdaj nastaja tudi jezikovni koncept za dvojezične jasli. »Naš cilj je, da se otrok nauči obeh deželni jezikov solidno,« pravi Hren. S tem, da ima Mohorjeva jasli, vrtec in šolo, se lahko ti koncepti poučevanja jezika izvedejo brez prekinitve, poudarja Hren in dodaja, da je ključno za razvoj manjšine, da obstaja jezikovno načrtovanje od rojstva otroka do odraslega človeka.



Pogled v prostore skupine dvojezičnih jasli

90 otrokom v treh skupinah vrtca in ene skupine jasli v Ainethgasse se bo v bodoče torej pridružilo še 15 malčkov. V sodobnih sobah dijaškega doma živi 40 dijakov. S pregradnjo podstrešja v Ainethgasse letos poleti pa bo dijaški dom pridobil dodatnih 8 do 10 mest. Na stari lokaciji Slomškovega doma v mestnem središču ima Mohorjeva še naprej 25 mest za dijake. Novih delovnih mest je v Ainethgasse nastalo 14. Na ostalih površinah stare lokacije dijaškega doma v matični hiši je Mohorjeva izgradila 10 stanovanj, ki jih že oddajajo, vselitev je možna s prvim marcem. Z dohodki bodo financirali nakup Slomškove hiše.

Pandemija otežkoča seveda tudi delovanje vrtca in jasli, kot poudarja voditeljica Rozi Kummer-Pasterk. Medtem ko so sobe dijaškega doma trenutno večinoma prazne, pa jasli obiskuje 14 od 15 otrok. Kummer-Pasterk vsekakor upa, da se bo situacija vigredi razvila na bolje. Hren pa ugotavlja, da je koronska kriza ob tem, da je postala digitalizacija še bolj važna, pokazala tudi, da ima naša družba velik problem varstva otrok, kar je lahko tudi problem za gospodarstvo, ko starši nimajo nikogar, ki bi pazil na otroke.