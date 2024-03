Od 23. avgusta do 1. septembra bo mogoče na desetdnevnem potovanju po bivši Jugoslaviji doživeti zgodovino, kulturo, naravo in gostoljubje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Srbije.

Potovanje skupaj s SPD Šentjanž (predsednica Nadja Keuschnig) organizira Hanzi Wieser, ki živi na Štajerskem med Mariborom in Gradcem. Hanzi Wieser je Jugoslavijo 1980ih let spoznal kot trgovski potnik za agrarne produkte avstrijskih podjetij. Spoznal je vse republike, ki so sestavljale medtem že nekdanjo Jugoslavijo. »Na začetku 80ih let tam večinoma še ni bilo avtocest, zelo dolgo je trajalo, preden sem iz Celovca ali Gradca pripotoval do Beograda ali Skopja. Nikoli nisem razlikoval, kdo ali katera republika je boljša ali slabša, vse so mi enako pri srcu, so pa posli v Sloveniji hitreje stekli, medtem ko sem v Bosni za kak posel potreboval vsaj dva dni.« Ko je Jugoslavija razpadla in se je Hanzi Wieser upokojil, se je začel s pomočjo zgodovinarja Heima Halbrainerja in že pokojnega zgodovinarja Karla Kaserja poglabljati v zgodovino in kulturo držav, ki so jo sestavljale. Tako je prišlo tudi do prvih potovanj po nekdanji Jugoslaviji, ki jih je organiziral Hanzi Wieser.

Udeleženci potovanja se bodo ustavili tudi v Sarajevu.

Polovica potovanja namenjena zgodovini, polovica pa sproščanju

Postaje tokratnega potovanja so Maribor, Kumrovec, Jasenovac, Kozara, Jajce, Sarajevo, Srebrenica, Kladnjača pri Užicah, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Beograd in Novi Sad. Deloma je potovanje usmerjeno v spoznavanje pogosto travmatične zgodovine, povezane z zločini 2. svetovne vojne in vojn ob razpadu Jugoslavije. Predvsem prva polovica potovanja je načrtovana kot zgodovinsko-politično potovanje v preteklost Jugoslavije. »A tudi lepota mest kot so Banja Luka, Jajce, Sarajevo je vredna ogleda. Iz izkušenj vem, da je v prvih petih dneh veliko težkih reči, ki jih je težko razumeti, saj tega Avstrijci ali Nemci ne poznajo. Predvsem Srebrenica ljudem vzame sapo.« Tudi zato bodo udeleženke in udeleženci potovanja v drugi polovici potovanja uživali v ogledih mest in se sproščali v toplicah.

Spominsko obeležje v Jasenovcu

Lokalni vodniki

Na krajih postanka bo skupino spremljal najet lokalni vodnik, za rezervacijo hotelov in zavarovanje potnikov skrbi turistična agencija Sajko iz Slovenske Bistrice. Cena potovanja s polpenzionom znaša 1200 €, rok za prijave je 30. junij, za plačilo pa 25. julij. Dnevni načrt potovanja najdete na spletni strani www.spd-sentjanz.at/potovanje/. Več informacij o potovanju in prijavi dobite pri našem sogovorniku Hanziju Wieserju na telefonski številki 00386 64261115, pišete pa mu lahko na [email protected].