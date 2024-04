Družina Smrtnik z Obiskega se je v nedeljo, 7. aprila, skupno napotila v Ljubljano. 17 članov in članic družine si je vzelo čas, da skupno preživijo dan. Ideja za skupni izlet je bila ta, da kot družina že dolgo niso bili več nekje skupaj in so hoteli videti, ali jim to sploh še uspe. Skupni termin so nato določili, kot je to dandanes navada, preko glasovanja v Whatsapp skupini. Ljubljano so izbrali zato, ker oče in tudi že dedek družine Folti Smrtnik že 25 let ni bil tam. Organizacijo družinskega dneva sta prevzela Andi Smrtnik in njegova žena Ana, ki Ljubljano najbolje poznata. Družina se je srečala ob 10. uri, najprej so si ogledali znamenitosti. Temu je sledilo kosilo v gostilni Figovec. Zadnja točka, ki bo predvsem mladim članom in članicam družine ostala v spominu, pa je bil sprehod skozi ljubljanski živalski vrt.