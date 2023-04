Slovensko prosvetno društvo Gorjanci je v soboto, 25. marca, vabilo na vigredni koncert v kotmirsko ljudsko šolo. Čeprav je bilo ob istem času več prireditev, se je zbralo lepo število poslušalk in poslušalcev, Gorjanci pa so pripravili raznolik program.

Na koncertu so nastopile vse pevske skupine društva Gorjanci: Mešani pevski zbor, Ženski pevski zbor in Mešani oktet. Vse tri zasedbe prepevajo pod taktirko zborovodkinje Gudrun Mehringer-Thaler, ki si vodstvo okteta deli s pevcem in z aranžerjem Ingom Murijem. Zapeli so več slovenskih pesmi, eno nemško in eno ukrajinsko. Kot dobrodošlico kotmirskemu novemu župniku, ki prihaja iz Afrike, in da bi opozorili na težke življenjske razmere na afriškem kontinentu, so zapeli tudi pesem iz Bocvane.

Kotmirski Wånderbuam

Letos so Gorjanci na vigredni koncert povabili zbor Wånderbuam Köttmannsdorf, ki bo jeseni praznoval stoletnico obstoja. Ustanovljen je bil v Železni Kapli leta 1923, ko so gradili carinsko hišo na Jezerskem. Na vigrednem koncertu so pevci zapeli sedem pesmi, med njimi eno slovensko, vodil pa jih je Otto Kogler. Sicer zasedbo že 40 let vodi zborovodja Horst Moser.

16-letni pianist Sebastian Orasch

Predsednik SPD Gorjanci je izrazil zadovoljstvo nad »otoplitvijo« odnosov v občini, kar pomeni več sodelovanja in več strpnosti do slovenskega jezika. Kjub temu pa se Vinko Wieser zaveda, da bo treba še precej vztrajnosti in »muje«. Moški zbor Gorjanci in kotmirski Wånderbuam imajo nekaj skupnega, saj so v pred- oz. povojnem času imeli istega pevovodjo, to je bil Sepl Lampichler. Oba zbora pa sta bila tudi razpuščena oz. prepovedana (Köttmannsdorfer Arbeitersängerrunde – predhodnica zbora Wånderbuam – že leta 1932, leta 1938 pa so prepovedali zbor oz. celotno kulturno delovanje Gorjancev, tako kot rabo slovenskega jezika). Vse kotmirske pevce povezuje tudi želja, da bi bogastvo pete besede predali mlajši generaciji.

Dekan Janko Krištof, predsednik SPD Gorjanci Vinko Wieser in kotmirski vikar Sylvère Buzingo, ki ga je obiskal škof iz afriške države Burundi

Na koncertu je občinstvo navdušil še 16-letni Sebastian Orasch iz Kaple ob Dravi, saj je pokazal veliko nadarjenosti in znanja na klavirju.

Koncert tudi v znamenju spomina

Srečanje Kotmirčanov na vigrednem koncertu je bilo tudi v znamenju spomina na sovaščana, ki sta bila pred osemdesetimi leti deportirana v taborišče. Rožanijev Jurij in Marija (družina Andrejovič) sta se humanistično upirala nacizmu, kar sta plačala z življenjem, njuni trije mladoletni otroci pa so ostali prepuščeni usodi.