Z množičnim financiranjem (crowdfunding) si je Koroški mladinski deželni zbor financiral del potovanja v Kalifornijo. 189 oseb je preko spleta darovalo 14.295 €. Darovalci, ki so zboru namenili nekoliko višjo vsoto, bodo prejeli majhna darila, osebne razglednice iz Kalifornije, dve osebi bosta lahko obiskali vajo zbora in tam tudi dirigirali. Dve osebi sta darovali nad 600 evrov in mala skupina zbora ju bo razveselila z osebnim koncertom. Od 9. do 20. julija se bo 55-članski zbor, pri katerem sodelujejo pevci in pevke med 16. in 26. letom, z 18 naštudiranimi pesmimi v kovčku napotil v ZDA. Lucia Haab in Tobias Mistelbauer, ki za zbor že nekaj let pomagata prirejati slovenske pesmi, bosta tokrat sama dirigirala vsak po eno pesem. Lucia bo vodila izvedbo prekmurske ljudske pesmi Vsi so venci vejli. Pesem Kaj je ncoj zan fajn večir, ki jo je aranžiral Edi Oraže, pa bo vodil Tobias. Lucia je povedala, da namerava v kovčku pustiti nekaj prostora za stvari, ki jih bo kupila na potovanju. Emanuel Stern, ki pri Koroškem deželnem zboru poje že dve leti, nam je zaupal, da se trenutno vsak dan sonči, da bo dovolj rjav, ko bo stopil na plažo v Kaliforniji. Dodaja, da seveda redno vadi pesmi in komaj čaka, da se bodo skupno odpravili v Kalifornijo.