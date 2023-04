Kontaktna leča se je vrnila na Slovensko gimnazijo

31. marca je Koroška dijaška zveza vabila na Kontaktno lečo, prireditev je bila v avli Slovenske gimnazije. Po večletni pavzi se je Koroška dijaška zveza (KDZ) odločila za obuditev tega festivala z več kot 40-letno tradicijo, ime »Kontaktna leča« se je prvič pojavilo leta 1981. Letošnja Kontaktna leča je bila v znamenju koroškoslovenskih glasbenih skupin. Nastopali bodo bend »Bališ«, glasbenik Nikolaj Efendi in novi šolski bend »Ladja«. Na oder sta stopila prva organizatorja tega festivala, med pobudniki je bil odvetnik Rudi Vouk, ki je govoril o zgodovini in namenu tega festivala. Zamisel prireditve je bila vzpostavitev stikov z nemškogovorečimi koroškimi gimnazijci, prvo Kontaktno lečo so organizirali skupaj z dijaki celovške gimnazije BG1, danes Europagymnasium.