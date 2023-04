Katoliško kulturno društvo Vogrče in okolica je minuli petek, 24. marca, vabilo na občni zbor. Po 21 letih je Lojz Kerbitz (63) predal vajeti društva v roke Verene Jamer (47), ki želi nadaljevati s predstavami na prostem in z vogrškim pustom.

Katoliško kulturno društvo Vogrče in okolica je bilo ustanovljeno leta 1994, prvi predsednik je bil Pepej Polesnig. Leta 2002 je to funkcijo prevzel Lojz Kerbitz, ki je društvo kot predsednik vodil 21 let. Približno 60 ljudi je minuli petek prišlo na občni zbor v dvorano vogrškega farovža. Lojz Kerbitz je navzoče najprej spomnil na začetke organiziranega kulturnega delovanja v Vogrčah: »Društvo smo leta 1994 ustanovili s posebnim načelom in pričakovanjem: ohraniti in razvijati domačo slovensko kulturo in besedo in jo z veseljem in prepričanjem posredovati našim otrokom, mladini in narodu.« Z minuto molka so se spomnili pionirjev društva: župnika Vinka Zaletela ter organista Mihe Lubasa in vseh vaščanov, prijateljev in pomočnikov KKD Vogrče in okolica. Težišče društvenega ustvarjanja je odrska dejavnost. Leta 1999 so v Vogrčah priredili prvo igro na prostem, po »Desetem bratu« je sledilo še devet predstav pod milim nebom. Zadnjo, »Danes bomo tiči«, so uprizorili leta 2019. Do leta 2013 je društvenike kot režiser spremljal Franci Končan, zadnji dve predstavi na prostem je režirala Alenka Hain. Poleg teh gledaliških veleprojektov so uresničili še nešteto mladinskih in otroških iger, da ne pozabimo omeniti legendarnih predstav vogrškega pusta in še kaj več. Lojz Kerbitz ni človek, ki bi se po-stavljal v ospredje, sam se je na občnem zboru večkrat zahvalil vsem pomagačem in odbornikom društva. A kdor vogrško društvo pozna, ve, da je bil prav Kerbitz »motor« društvene dejavnosti. Na občnem zboru je Kerbitz zdaj to glavno vlogo oddal. »Jaz sem zelo olajšan in vesel, ker vidim, da se bo kulturno delo nadaljevalo, ker vidim, da je prišlo v društvo toliko mladih. Osebno sem slej ko prej povezan z društvom in bom vedno na voljo za vsako pomoč,« je povedal Kerbitz po občnem zboru. Dodal je, da mu je po vseh letih zmanjkalo energije za tisto glavno organiziranje dejavnosti, z veseljem pa bi prevzel kakšno gledališko vlogo, tudi glavno. Ga tudi kaj skrbi? »Včasih sem zaskrbljen, bom kar odkrito povedal. Toliko drugih aktivnosti je, ki privlačijo otroke. Želim si, da bi se starši še bolj zavedali, da je gledališka dejavnost za otroke jezikovna šola za življenje in to se mi zdi zelo važno in bistveno,« meni Kerbitz. Zdaj želi čimveč časa posvetiti svojim vnukom in družini in malo nadomestiti čas, ki ga prej ni imel. »Ni mi pa žal za ta čas, v kulturno-gledališki družbi sem se vedno dobro počutil.«

KKD Vogrče in okolica Predsednica: Verena Jamer, podpredsednik: Martin Enzi, tajnica: Marija Zidej, namestnica tajnice: Barbara Janota, blagajničarka: Katja Enzi, namestnica blagajničarke: Mateja Kerbitz, preglednika računov: Ivo Müller in Jonas Prutej

Lojz Kerbitz in Verena Jamer

Predsedniško funkcijo je prevzela Verena Jamer: »Najbolj važno mi je, da bomo slovenščino in kulturo na vasi ohranili.« Verena Jamer je z društvom povezana že od otroštva, kot petletna deklica je prvič stala na odru, igra že čez 40 let. Z društvom je povezana tudi družinsko, saj je pobudnik društva Miha Lubas bil njen ded. Letos želi društvo do jeseni na oder postaviti igro z otroško skupino, prihodnje leto bi po besedah nove predsednice radi uresničili pustno prireditev in predstavo na prostem. »Ljudje že težko čakajo, če bi nam to uspelo, bi bilo super.« Kaj meni o svojem predhodniku? »Je super oseba in v vseh letih je bil gonilna sila, brez njega in njegove energije mi veliko stvari ne bi prav začutili,« je hvaležna Verena Jamer. Lojzu Kerbitzu in Vereni Jamer se je na občnem zboru v imenu občine Pliberk zahvalil referent za kulturo Marko Trampusch, v imenu KKZ pa predsednik Janko Krištof.

Nekaj utrinkov z občnega zbora KKD Vogrče in okolica