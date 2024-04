Organizacijski odbor dobrodelnega koncerta Rock4Angola letos sestavljajo Victorija Micheuz z Dvojezične trgovske akademije, Magdalena Konzilia, Julia Rezar in Ana Krassnig, vse tri so dijakinje Slovenske gimnazije. Rock4Angola koncert se bo začel 20. aprila, ob 19.00 v Kulturnem domu Pliberk. Lansko leto je društvo IniciativAngola s koncertom zbralo med 6000 in 7000 evrov, izkupiček 21. koncerta Rock4Angola je namenjen dekliškemu internatu v Calulu. Gre za kraj z okoli 40.000 prebivalci, dekleta iz organizacijskega odbora bi jim rada pomagala pri njihovem šolanju. Na koncertu bodo nastopile zasedbe Bugivugi iz Slovenije, Full House so šolski bend HAK-TAK, bend LPS je let 2022 na Evroviziji zastopal Slovenijo, The Whoomans pa so rock band iz Pliberka. Dekleta obljubljajo odlično glasbo in prijetno druženje po koncertu.