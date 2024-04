V farnem domu v Selah bo v petek, 26. aprila, ob 19.30, prikazan film Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna. Tega je posnela slovenska režiserka Maja Weiss, ki se bo v petek udeležila projekcije v Selah.

Leta 1965 rojena Maja Weiss je slovenska režiserka celovečernih igranih in dokumentarnih filmov. Leta 2014 je posnela celovečerni dokumentarni film »Banditenkinder – Slovenskemu narodu ukradeni otroci«, ki tematsko napoveduje njen novi film »Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna«.

V filmu Zajeti v izviru spremljamo tri starejše moške in žensko, ki so bili med 2. svetovno vojno kot otroci ukradeni iz Slovenije. Kako ste stopili v stik z njimi?

Trije od njih, Ivan Acman iz Slovenije, Franc Zagožen iz Belgije in Ingrid von Oelhafen iz Nemčije, rojena Erika Matko, se pojavijo že v mojem filmu Banditenkinder iz leta 2014. S to temo sem se začela ukvarjati leta 2011, ko me je Janez Žmavc, predsednik Društva taboriščnikov – ukradenih otrok, prosil in povabil k sodelovanju, da bi posnela zgodbo o njih. Z njegovo pomočjo sem prišla v stik tudi s temi tremi otroki Lebensborna. Moj četrti protagonist, Haymo Henry Heyder, leta 1922 rojen kot Vili Goručan v Celju, je umrl malo pred premiero filma Zajeti v izviru. Njega so posvojili sorodniki Heinricha Himmlerja, vodje SS in ustanovitelja Lebensborna, ki so se zavezali, da ga bodo vzgajali v pravem nacionalsocialističnem duhu. Krušni oče Ivana Acmana je bil recimo generalmajor vermahta. Ti otroci, iz Slovenije jih je bilo ukradenih 645, so bili leta 1942 ločeni od staršev. Mame so odpeljali v Auschwitz, kjer so umrle, očetje so bili postreljeni v Sloveniji. Ukradene otroke, stare od nekaj tednov do 17 let, so odpeljali v nemška taborišča na prevzgojo – germanizacijo. Tu so bili do konca 2. svetovne vojne. Od teh 645 ukradenih slovenskih otrok je bilo 30 dojenčkov vključenih v program Lebensborn, kjer so bili kot popolne sirote oddani v posvojitev ali v rejništvo nacionalsocialističnim parom brez lastnih otrok. Za šest od njih še danes ne vemo, kje so, oni pa ne vedo, od kod v resnici so.

Ste pri snemanju filma Zajeti v izviru morda o izvoru štirih, iz Slovenije ukradenih otrok, vedeli več kot pa oni sami?

Z našim filmom smo ukradenim otrokom prinesli nekaj novih podatkov, je pa še veliko odprtih vprašanj. Recimo, kako človek po vsem, kar se mu je zgodilo, predela to, da so mu najprej pobili biološke starše, potem je bil vzgajan v nemški družini, ki ga je posvojila; ko je bil vrnjen sorodnikom v Sloveniji, pa izgubi še krušne starše. Takšna je zgodba Ivana Acmana, ki ga je po vojni našel stric, s krušno mamo pa sta ohranila po pismih še najprej lep odnos. Ti nemški krušni starši niso vedeli, da so posvojili slovenske otroke, temveč jim je bilo v Lebensbornu rečeno, da posvajajo nemške sirote. Vsaka od teh štirih zgodb, Ivanova, Erikina, Frančeva in Vilijeva, je zelo zapletena, bolj kot katerikoli scenarij, ki bi si ga lahko sploh drznili izmisliti. Proces snemanja je bilo potovanje tudi za njih same.

Zakaj vaši dokumentarni filmi obravnavajo prav teme, zasidrane na presečišču zgodovine in politike oziroma njunih učinkov na posameznika?

Zgodovina ne zaznamuje samo generacij, ki so doživele 2. svetovno vojno, temveč tudi njihove družine, še posebej, če je prišlo do velikih travm, ki se prenašajo naprej. Tako je tudi pri ukradenih otrocih, zgodovina se dogaja na nacionalnem, družinskem in intimnem človeškem nivoju.

Košare z ukradenimi otroki

O nacističnem programu Lebensborn:

Nacistični program Lebensborn je zasnoval Heinrich Himmler, namenjen je bil krepitvi in širitvi »arijske rase«. Društvo Lebensborn je bilo v Berlinu registrirano leta 1935. Program, ki ga je izvajala SS, je bil sprva zastavljen kot mreža materinskih domov in porodnišnic, v katerih so na svet prihajali rasno ustrezni nezakonski otroci. Pozneje so se vanj stekali nasilno ukradeni dojenčki, ki jih je okupatorska vojska ugrabljala na Poljskem, Češkoslovaškem, v Ukrajini in tudi v Sloveniji. Večina teh otrok je bila oddana v posvojitev nemškim parom, ki so bili vsaj na videz zvesti nacističnemu režimu.