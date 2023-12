Kot vsako leto nas Krščanska kulturna zveza (KKZ) tudi letos 8. decembra vabi v celovško Mestno gledališče, tokrat na ogled tragikomične glasbene satire »Frank V.« v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Drama iz Maribora. Ob tem dogodku KKZ praznuje 70-letnico svojega obstoja. Milan Piko nam je povedal, kakšne načrte ima KKZ za naslednje gledališko leto.

Kaj še prinaša gledališko leto 2024?

Konec januarja pripravljamo lutkovne predstave za šole, konec februarja pa organiziramo Tribuno, kjer bomo prikazali strnjen pregled gledaliških predstav, ki so nastale v letu 2023. To je 10 do 12 predstav v treh dneh, ki si jih ogledajo tudi strokovni spremljevalci Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Na osnovi njihovih ocen nastanejo priporočila, katere predstave so dobre oz. primerne za festivale po Sloveniji. Festivali so pogosto na državnem nivoju, zato sodeluje veliko število gledaliških/lutkovnih skupin. Letos so se v Sloveniji predstavile štiri koroške skupine: dve sta bili na Ptuju, dve pa v Novi Gorici.

Stalnica KKZ je gledališka delavnica v Ankaranu.

Vsakoletna delavnica v Ankaranu je temelj celotne otroške in mladinske gledališke dejavnosti na Koroškem. Gledališke skupine v enem tednu intenzivnega dela s strokovnjaki postavijo na oder igre in se pripravljajo na pestro gledališko jesen.

Gledališko leto 2023 boste zaključili s predstavo za odrasle. Gostovala bo Drama iz Maribora.

Dolgoletna tradicija je, da vsako leto 8. decembra organiziramo predstavo v Mestnem gledališču. To je edina slovenska predstava v tem gledališču, gostovanje pa pripravimo z namenom, da se srečajo ljudje iz vseh treh koroških dolin in okolice, da malo pokramljajo in si ogledajo slovensko predstavo kakšnega profesionalnega gledališča iz Slovenije, med gosti pa smo imeli že tudi gledališčnike iz Italije.

Koliko obiskovalcev pričakujete?

Ta gledališki večer pripravljamo že več kot 60 let, kar pomeni, da starejše generacije odhajajo in mlajše prihajajo, zato vsako leto pričakujemo med 400 in 500 obiskovalcev. Lani sem z veseljem opazil, da je bilo med obiskovalci veliko mladine. Veseli nas, da imamo v Mestnem gledališču tudi slovensko besedo in da gledališka tradicija na Koroškem živi.

Kaj obiskovalce bolj pritegne: komedije ali drame?

Komedije veljajo za bolj privlačne. Treba pa je povedati, da je naša koroška publika preko abonmajev Slovenske prosvetne zveze in pestre dejavnosti kulturnih društev dobro razgledana in vajena druge literature. Zato ne išče zadoščenja le v komedijah, temveč v dobrih tekstih, tudi v kritičnih razpravah z jezikom gledališča. Zanimajo jih razglabljanja o današnjem svetu, o družbenih problemih – tako preko kulture nekatere teme lahko dajemo v razmislek.

Začetki gledališkega praznika segajo v leto 1962, ko se je v Mestnem gledališču slovenska beseda predstavila z Miklovo Zalo. Takrat so nastopili koroški gledališčniki. Bo kmalu spet čas za lastno predstavo?

V Mestnem gledališču smo večkrat imeli lastne predstave. Zadnja je bila Za narodov blagor leta 2012, leta 2020 pa je bila na programu predstava Veter v grapah Korotana. Te predstave zaradi pandemije nismo mogli videti. Trenutno ne načrtujemo nove lastne predstave, vseeno pa imamo zelo razvejano gledališko dejavnost. Lepo je videti, da se po pandemiji spet oživlja gledališče za odrasle. Naslednje leto bo na vrsti velik gledališki projekt v Vogrčah. Pripravili bodo Kosmačevo komedijo Tistega lepega dne, z delom bodo začeli v naslednjih dneh, predstave na prostem pa si bomo lahko ogledali poleti. Projekt vodi Katoliško kulturno društvo Vogrče, KKZ pa bo projekt podprla, da bo dostopen za širšo publiko iz Koroške in tudi iz Mežiške doline.

Rezervacija vstopnic: +43(0)463-516243

ali na [email protected].