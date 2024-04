Še ta konec tedna lahko v šentjakobskem farovžu doživite ponovitve absurdne komedije Butnskala v izvedbi teatra trotamora pod vodstvom režiserja Marjana Štikra. In sicer v četrtek, petek in soboto, vselej ob 19.30.

Najprej je bila konec 70. let v Sloveniji radijska igra Butnskala, nato strip, leta 1985 je sledil še film Francija Slaka. Ta je bil posnet po kultni radijski igri, ki sta jo za ljubljanski Radio Študent ustvarila pisatelj Emil Filipčič in igralec Marko Derganc. Na Koroško so Butnglavci prispeli oktobra lani in ob tej priložnosti zasedli šentjakobski farovž. Pozimi so se poskrili, vigredi pa znova prilezli na plano. Na srečo občinstva, bi lahko rekli, ki ima v predstavi teatra trotamora kaj doživeti.

Butnglavci

Kult Butnglavcev šteje dober ducat privrženk in privržencev, vodi ga Eminenca, ki ga izvrstno upodablja Mirko Lepuschitz. V središčučaščenja je Butnskala, rešitev za vse duševne in telesne težave pa nastopi, ko človek z zaletom z glavo butne vanjo. Blaženju posledic služi Butnžavba, »če se fejst zaletiš, to zlo pomaga,« kot pove Fanči (Nataša Ottowitz). Od vseh življenjskih nesreč zdelana Fanči v kultu najde rešitev za migreno, a tudi za depresijo. Poleg Fanči med Butnglavci izstopa nekdanji rubežnik Marjan, ki ga Janko Zwitter z veliko mero humorja upodobi kot Američana slovenskega porekla in temu primerne govorice. Marjan o učinku Butnskale: »Samega sebe več ne spoznam, nobenih dvomov več nimam.« A tudi profesor in trikratni doktor, ki na začetku predstave v mestu pobere zbeganega pripovedovalca Alexa Königa (Magdalena Novak) in ga vpelje v druščino Butnglavcev. Ta postane viralna prav po Königovi zaslugi, kar verjetno pripomore k temu, da po zmagi nad steklimi lisicami nasprotnika Ferenčaka Butnglavci osvojijo oblast v državi. To je tudi točka preobrata za Butnkompanijo, ki je najprej pijana od moči, nato pa nastopi streznitev. Vmes Butnglavci s kulturnim programom in »pijanko« praznujejo zmago nad Ferenčakom.

Posebej ta kulturni program bi lahko bil tudi samostojna predstava, taka z mešanico rožanskih svatovskih in poročnih pesmi, z obveznim nastopom notranjega ministra Valentinčiča (Jozi Sticker), ki kot Masturbator izvede playback pesmi Mojcej, pa tudi s kako od priložnostnih Marjanovih pesmic. Predstava v dveh delih kratkočasno spregovori o skušnjavah moči, nestrpnosti in želji po hitrih rešitvah zapletenih težav.