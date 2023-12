V prvih 24 urah v Pliberku je novi trener Oro vodil en trening in pred domačo publiko vodil prvo tekmo proti Gradcu, ki so jo Dobljani dobili s 3:1 v setih.

V četrtek zvečer je odbojkarski klub SK Zadruga Aich/Dob oznanil, da bo – po odstavitvi Michaela Murauerja in začasnem vodenju Nejca Pušnika – novi trener moštva postal 46-letni Lucio Antonio Oro, ki je že naslednji dan prispel v Pliberk.

Pred dvema tednoma je novi trener Dobljanov delal še v Bahrajnu pri odbojkarskem klubu Al-Nassr. Že poleti je Oro bil v pogovorih, da bi pre­vzel ekipo iz Doba. Ko je prejšnji teden prejel klic, ni dolgo okleval in je prekinil pogodbo z bahrajnsko ekipo, da bi se pridružil ekipi iz Doba. Razlog za odločitev je bil bolj profesionalno okolje v Pliberku in bližina do Italije, kjer rojeni Brazilec živi.

Zahteven začetek za novega trenerja

V Pliberk je novi trener prispel v petek, 1. 12., v večernih urah. Naslednjega dne je zjutraj vodil prvi trening, kjer je imel prvo priložnost spoznati ekipo. Zvečer je bila na sporedu že prva prvenstvena tekma. V svojih prvih besedah ekipi je rekel, da od igralcev zahteva isto kot od samega sebe, namreč, da dajo vse od sebe. Dodal je, da bo njegov vpliv med igro majhen, ker ekipe še ne pozna. Njegov prvi vtis o ekipi je dober. Vesel je, da ima tako mlado ekipo, ki ji lahko pomaga pri nadaljnjem razvoju. Po kratkem treningu v nedeljo in ponedeljek so se Dobljani spet odpravili na pot v Zagreb, kjer sta bili v torek in sredo tekmi mednarodne lige MEVZA. (Tekmi proti hrvaški ekipi MOK Mursa Osijek in slovenski ekipi OK Kalcit Kamnik sta se končali po redakcijskem zaključku.) V soboto sledi še tekma za avstrijsko prvenstvo na Dunaju. »Za spoznavanje ekipe ta teden še ni bilo toliko časa, ker na nas čakajo štiri tekme v sedmih dneh,« je dejal Oro.

Z zmagami do zaupanja

Zelo se je veselil prve zmage, ki je bila hkrati tudi zelo pomembna za boj za prva mesta. Pogrešal pa je navijače in navijačice v domači Jufa areni. Zaveda se, da je število gledalcev odvisno od rezultatov ekipe. Zato bi rad z zmagami pridobil zaupanje publike, da bodo v velikem številu spet prišli v dvorano in navijali.

Prvi vtisi o novem kraju

Doslej je spoznal samo odbojkarsko dvorano v Pliberku in svoje stanovanje, ki je oddaljeno peš le pet minut od Jufa arene. Za kaj več ni bilo časa.

Razlog, zakaj so se odločili zanj

Športnemu direktorju Doba Martinu Micheuu je z novim trenerjem uspelo pridobiti zelo izkušenega človeka za trenutno težke razmere in upa, da se bo v ekipo vrnil mir in da se bodo razvijali naprej. Zelo so zadovoljni, da je kratkoročno zapustil Bahrajn in da želi s klubom stopiti v uspešno prihodnost. Micheu je prepričan, da ima za to vse potrebne kvalifikacije.

Dolga kariera aktivnega odbojkarja

Oro je doraščal v Braziliji, kjer je kakor skoraj vsak mlad fant začel igrati nogomet. Nato se je ukvarjal z rokometom, navsezadnje pa je pristal pri odbojki. Za odbojko ga je navdušil odbojkarski trener starejše sestre, ki je bil hkrati tudi njegov učitelj telovabe. S 13 leti se je priključil domačemu društvu Francisco Beltrão. Kot nadarjen igralec se je nato prebil do prve brazilske lige, kjer je igral tri leta, nato pa še tri leta v argentinski prvi ligi. Leta 2002 je začel v prvi italijanski ligi, ki spada med najboljše odbojkarske lige sveta. V Italiji je spoznal tudi svojo ženo. Po treh letih je prevzel tudi italijansko državljanstvo, ker izvirata družini njegovega očeta in mame tudi iz Italije in se tam počuti doma. Do leta 2014 je igral za razne italijanske ekipe, med drugim tudi za ekipo iz Cagliaria ali tudi Piemonta.

Pot do glavnega trenerja

Po aktivni karieri je najprej treniral mladince, preden je kot asistenčni trener z ekipo iz Berlina postal večkratni nemški prvak. Prav tako pa je kot asistent nabiral izkušnje na Poljskem pri ekipi Asseco Resovia Rzeszów. Lansko leto se mu je porodila želja postati glavni trener. Ker se poleti niso zedinili, ga je pot peljala najprej v Bahrajn, tako so Dobljani zanj druga ekipa, ki jo vodi kot glavni trener.

Sporočilo za navijače in navijačice

V svojem prvem nagovoru je članski ekipi Dobljanov povedal in obljubil, da bo trdo delal in dal vse od sebe, ker je to del njegovega mišljenja. Komaj čaka, da bo z ekipo slavil zmage in da bo v domači dvorani lahko pozdravil čim več oseb.