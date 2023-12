Opereta »Miklavž prihaja« v Globasnici: Sv. Miklavž v Globasnici

Sveti Miklavž in Lucifer sta minulo nedeljo, 3. decembra, obiskala Globasnico. Po pozdravu in besedah zahvale predsednice SKD Globasnica Marije Markitz sta skupaj s številnimi angelčki in parklji, približno 40 jih je bilo, stopila na oder nabito polne globaške farne dvorane. Tudi letos so društveniki SKD Globasnica izvedli opereto »Miklavž prihaja«, ki jo je leta 1937 napisal duhovnik Jerko Gržinčič. Opereto v Globasnici uprizarjajo že od petdesetih let naprej in to skoraj neprekinjeno. Tudi letos je po opereti sledilo obdarovanje otrok, nekateri so za Miklavža odmolili »Sveti angel, varuh moj«, drugi so bili malo preveč prestrašeni zaradi številnih parkljev na odru. Branko Hudl je prepričal v vlogi Luciferja, že drugič je vlogo svetega Miklavža zaigral Stefan Boschitz. Miklavž je povedal Novicam, da opaža, da je v Globasnici vedno več otrok, s katerimi se mora pogovarjati v nemščini, kar je bilo pred leti še drugače. Vendar se za opereto Miklavž prihaja vključijo v društvo in tudi nastopajo v slovenščini, kar Miklavža vsekakor veseli. Hvaležen je ekipi za odrom, ki vsako leto organizira to opereto, ki je vedno znova poseben kulturni višek v Globasnici.