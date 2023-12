Minuli petek, 1. decembra, je mladinska gledališka skupina Teatr Srce vabila v Dobrlo vas na premiero igre Črna komedija Petra Schafferja. Naslednjega dne je v Kulturnem domu sledila ponovitev, ki je kljub slabemu vremenu privabila precej gledalcev.

Pravzaprav je Črna komedija predstava za odrasle, pa jo je mladinska zasedba vseeno uspešno postavila na oder in pokazala zablode medčloveških odnosov, ko se v varnem zavetju teme pokažejo negativne značajske lastnosti. Duhovita predstava se spretno poigrava s svetlobo in temo in od gledalca zahteva, da si v domišljiji dogajanje predstavlja prav v trenutku, ko je zmanjkalo električnega toka. Ponosni mentorici osemčlanske mladinske skupine, Michaela Lesjak-Zdovc in Kiki Gregorič, sta povedali, da je igro izbral režiser Vid Sodnik in vloge med igralci tako spretno razdelil, da so ustrezale njihovemu osebnemu igralskemu izrazu.

Mentorici Kiki Gregorič in Michaela Lesjak-Zdovc

Michaela Lesjak-Zdovc: To skupino otrok oz. mladincev s Kiki spremljava že približno deset let. Pred štirimi leti je iz otroške lutkovne skupine nastala mladinska gledališka skupina. V zadnjih letih so se mladinci igralsko dobro razvili, zato se zdaj že lahko lotijo bolj zahtevnih predstav.

Kiki Gregorič: Veseli smo, da mladi lahko živijo slovenščino, jo uporabljajo in vadijo izbrani gledališki jezik. Lepo je tudi, da odraščajo v skupnosti, ki je več kot le gledališka skupina. Tudi sama sem v mladosti sodelovala pri lutkah in gledališču, zato se mi to delo zdi zelo pomembno.

Kako pa organizirate vaje?

Michaela Lesjak-Zdovc: Režiser prihaja pribl. vsak drugi teden, vmes pa se vseeno srečujemo in vadimo besedilo. Medve priskrbiva rekvizite in poskrbiva za prevoze. Lepo je videti, kako so se otroci razvili in postali mladi gledališčniki.

Kiki Gregorič: Želeli bi , da bi se skupina nadaljevala, da bi tudi v prihodnosti imeli mlade člane, saj se zavedamo, da skupine često izgubijo člane, ko ti odidejo na študij. Na srečo pa večina tudi pozneje želi ohraniti stike s skupino.