Miriam Enzi je od junija 2022 vodja logistike Amazona v Avstriji in je pristojna za štiri distribucijske centre v Avstriji. Pri komaj 33 letih ima za seboj že občudovanja vredno poklicno pot in strmo poklicno kariero.

Verjetno ste se že večkrat vprašali, kakšno in kako dolgo pot ima za sabo naročen paket, ki ga držite v rokah. Kar velika je verjetnost, da ste ga naročili pri Amazonu, ki je največja spletna trgovina na svetu, z letnim prometom 1,2 milijarde evrov (podatek za leto 2021) pa je tudi v Avstriji jasno na prvem mestu. Od leta 2020 je pri Amazonu zaposlena Miriam Enzi (33), z njo smo se nedavno srečali v Amazonovem distribucijskem centru v Celovcu. Štiri take centre ima Amazon trenutno v Avstriji, ti centri pa so zadnja postaja številnih paketov, preden jih Amazonovi dostavljalci pripeljejo v vaše domove. Ko prosimo Miriam, da naj pove kaj o sebi, ji je zelo pomembno, da naj napišemo, da prihaja iz Vogrč in ne le iz Pliberka. V Vogrčah je tudi obiskovala ljudsko šolo, ki je zdaj ni več, leta 2009 je maturirala na Slovenski gimnaziji. Pri komaj 33 letih ima za seboj že impresivno izobraževalno pot in uspešno poklicno kariero: po maturi je na Dunaju na ekonomski fakulteti (WU) študirala mednarodno ekonomijo, opravila mastrski študij »Supply chain management« in izobraževanje nadgradila še z doktoratom na dunajski univerzi. Med študijem je preživljala in delala veliko časa v tujini, med drugim je bila v Mad­ridu, v Parizu, študirala je na Švedskem, poučevala na univerzah. Kako pa je Miriam prišla do Amazona oz. bolje povedano, Amazon do nje? »Leta 2020 so me kontaktirali preko spletne platforme LinkedIn. Tedaj še nisem vedela, če bom poklicno ostala na univerzi ali raje delala v zasebnem gospodarstvu. Mislila sem, da je ponudba Amazona dobra priložnost, da bom našla odgovor na to vprašanje,« se spominja. Pri Amazonu so ji takoj dodelili projekt in odgovornost za ves oddelek in že kmalu je dobila ponudbo za polno zaposlitev. Delo je bilo v Nemčiji, še pred selitvijo pa je na Dunaju končala doktorat. V Nemčiji je delala dve leti, precej hitro je plezala po karierni lestvici: vodja oddelka, vodja območja, vodja produkcije v logističnem centru, kjer je bila kot šefinja odgovorna za 1400 zaposlenih. Ko je izvedela, da Amazon išče vodjo logisitke za Avstrijo, je zaprosila za to službo. »Želela sem imeti življenjsko središče v Avstriji in vedela sem, da bom nekoč prišla nazaj. Nisem pa si predstavljala, da bo to šlo tako hitro, mislila sem, da bom kakih šest let ostala v Nemčiji,« pripoveduje Miriam, ki z možem Dominikom živi na Dunaju. Zelo jo veseli, da ima Amazon zdaj tudi distribucijski center v Celovcu, tako da lahko večkrat obišče družino v domačih Vogrčah, kjer je vrsto let kot igralka sodelovala v vaškem društvu KKD Vogrče. Pravi, da ji je igranje v društvu koristilo tudi kasneje, ko je poučevala na univerzi.

Amazonova logistika

Kaj je sploh bistvo njenega poklica in kako funkcionira Amazonova logistika? Ta je razdeljena na tri člene, na (simbolično) prvo, srednjo in zadnjo miljo (Meile). Miriam to razloži s primerom: »Če naročite na primer dve pijači, recimo fanto in colo, ti dve prideta iz dveh velikih logističnih centrov v Nemčiji, kjer jo človek ali robot poišče med milijoni različnih produktov. Od tam prideta pijači v sortirni center. Tam se zbirajo naročila, ki potem skupaj pridejo na primer k nam v Celovec. Tukaj jih ponovno sortiramo in jih dodelimo dostavljalcu, ki jo pripelje k vam.« Pri Amazonu v Celovcu dela približno 100 ljudi, med 100 in 200 ljudi pa dostavlja pakete, teh je več kot 10.000 na dan. Tako oskrbujejo skoraj celotno Koroško, za dostavljanje večine paketov na Koroškem Amazon že skrbi sam, ostalo pa še dostavlja pošta in drugi ponudniki. »V Repljah že dostavljamo mi, v Vogrčah pa Amazonovi paketi pridejo še s pošto,« se smeji Miriam. Dodaja, da Amazon pakete dostavlja sam, ker jih želi pripeljati k strankam čim hitreje in v čim boljši kvaliteti. Zakaj Miriam misli, da ljudje tako radi kupuejo pri Amazonu? »Ker imamo dober servis in ker stalno razmišljamo, kaj si želijo naše stranke, ki so za nas vedno v središču in to ni le floskula.«

Amazon in regionalnost

Večkrat slišimo, da naj ne bi kupovali pri Amazonu in da naj raje podpiramo trgovine in proizvajalce iz naše regije. Kaj o tem meni Miriam? »Naš ‘amazon marketplace’ koristijo tudi številni koroški trgovci in ponudniki. Izvedela sem za producenta, ki je svoje izdelke nekoč prodajal le na Koroškem, preko Amazona pa jih lahko prodaja po vsem svetu. To je ‘win-win’ situacija.« Svoje lastne nakupe Miriam večinoma opravlja v klasičnih trgovinah, če ji zmanjka časa, pa včasih tudi kaj naroči. Kaj ji je v življenju pomembno, katere vrednote ima? »Hvaležna sem za svojega moža, ki me je tudi spremljal v Nemčijo. Rada preživim čas z ljudmi, ki so mi pomembni. Vedno sem rada delala in tudi veliko delala, a to me ne obremenjuje, ker imam po delu ob sebi dobre prijatelje in moža. Rada si vzamem čas za potovanja in branje, da imam čas za svoje hobije. Ne samo, da delam, da predvsem živim.«