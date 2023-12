Zdravnica Marija Feichtinger-Domej iz Rinkol pri Pliberku in zdravnik Xaver Feichtinger, ki prihaja iz Neuhofna pri zgornjeavstrijskem kraju Ried im Innkreis, sta si na Dunaju ustvarila dom, dobila prvega otroka, prihodnost pa ostaja odprta. Morda se bo družina nekega dne preselila na Koroško.

Kako sta se spoznala?

Marija Feichtinger-Domej: Po študiju medicine v Ljubljani sem opravila strokovni izpit, potem pa odšla na Dunaj, kjer sem opravljala t. i. »turnus« in se odločila za specializacijo iz ortopedije. Xaverja sem leta 2018 spoznala v bolnišnici, ko sva oba »krožila« na oddelku za ortopedijo.

Postala sta kirurga, zaposlena pa sta v dunajski bolnišnici Herz-Jesu Krankenhaus. Kaj vaju navdušuje pri kirurgiji?

Mlada specialista za ortopedijo pri skupni operaciji kolena.

Xaver Feichtinger: Kirurg z operacijo nekaj ustvari, v potek obolenja poseže veliko bolj neposredno kot s predpisovanjem zdravil. Seveda mora imeti dobre živce in določeno spretnost.

Marija Feichtinger-Domej: Vsak poseg, tudi če si ga opravil že večkrat, je vsakič zase poseben, saj sta vsak človek in njegova anatomija edinstvena. Zato je kot kirurg pomembno, da se – tako kot pri drugih ročnih spretnostih – vedno želiš izboljšati, saj tako svojim pacientom lahko bolje pomagaš. To po eni strani dosežeš s številom posegov, ki jih opraviš, poleg tega pa so dandanes v medicini vedno bolj pomembne specializacije. Kirurgi se osredotočijo na določeno področje, v ortopediji so to na primer sklepi – Xaver operira predvsem kolena in ramena, jaz pa kolena in roke.

Obiskujeta tudi zdravniško prakso na Dunaju, enkrat mesečno pa ordinirata še v Zgornji Avstriji in na Koroškem.

Xaver Feichtinger: Ordinacije so najin skupni temelj, vendar opravljava različne naloge. Na Koroškem ordinacijo vodi Marija, jaz pa sprejemam in oskrbujem paciente, v Zgornji Avstriji pa je obratno. Pri zahtevnejših primerih se lahko posvetujeva in skupaj določiva strategijo, ki bo najbolj ustrezna za pacienta. V ordinacijah pa ne gre le za operacije, temveč tudi za konzervativne terapije, pogosta tema je artroza, tudi športne poškodbe, v zadnjih letih je vedno bolj pomembna tudi regenerativna medicina, ki včasih celo prepreči operacije.

Poleti sta se odločila, da se povežeta tudi pred bogom.

Marija Feichtinger-Domej: Dolgo sva razmišljala, kje bi imela poroko, potem pa sva se avgusta poročila v Pliberku, saj je na Koroškem običaj, da se pride po nevesto na njen dom. Poročil naju je moj stric, pater Ignac Domej, skupaj z župniki Ivanom Olipom, Slavkom Thalerjem in Andrejem Lampretom. Lepo je bilo, da so se z nama veselili sorodniki in prijatelji z Dunaja, iz Zgornje Avstrije, iz Ljubljane, Maribora in celo iz Londona.

Imate 14 mesecev starega sinčka Jakoba Franca. Kako si delita njegovo oskrbo?

Marija Feichtinger-Domej: Na porodniškem dopustu sem bila devet mesecev, potem je Xaver ostal doma dva meseca. Maja sem se vrnila na delo, vendar trenutno opravljam le polovični delovni čas.

Kaj pa jezikovna vzgoja?

Xaver Feichtinger: Naš cilj je, da se najin sin in jaz naučiva slovensko. Če v svojem okolju nisi konfrontiran z drugimi jeziki, dvo- oz. večjezičnosti ne realiziraš. Ko pa sem z Marijo prišel na Koroško, sem hitro ugotovil, da je slovenščina v Domejevi družini zelo pomembna tema. Mislim, da jo je treba ohraniti. Če se moj otrok ne bi naučil materinega jezika, bi to zame pomenilo poraz.

Marija Feichtinger-Domej: Upamo, da bomo na Dunaju našli varuško, ki govori slovensko, saj slovenskega vrtca ni več. Seveda poslušamo slovenski radio, pojemo slovenske pesmi in beremo slovenske knjige.

Kako preživljate prosti čas?

V zakonski stan so ju spremili kar štirje župniki. Foto: Rok Mlinar

Marija Feichtinger-Domej: Xaver me je navdušil nad vožnjo z dirkalnim kolesom. Sicer pa rada smučava in potujeva. Ko je bil Jakob star devet mesecev, smo za tri tedne skupaj obiskali polotok Jukatan v Mehiki, kjer sva si s Xaverjem ogledala med drugim tudi delo mehiškega kolega. Kadar sem doma, pa rada tudi kuham, ker me ustvarjanje z rokami močno spominja na delo v operacijski sobi.

Boste ostali na Dunaju?

Xaver Feichtinger: Poleg družinskega življenja in ordinacije je skupni cilj, da bi živeli na podeželju, imeli vrt in nekaj sadnih dreves, morda tudi nekaj kokoši.

Marija Feichtinger-Domej: Trenutno nam je še všeč mešanica mesta med tednom in podeželja ob vikendih, v naslednjih letih pa se bo pokazalo, kam nas bo vodila pot … Morda celo nazaj na Koroško.