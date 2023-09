V soboto, 16. septembra, je SPD Trta vabila v Žitaro vas na ogled nove gledališke predstave, ki so jo pripravila dekleta igralske skupine Šentlipš.

Kulturni dom KUMST so obiskali mali in veliki ljubitelji gledališke umetnosti, da bi videli, kaj je ustvarilo osem deklet pod vodstvom režiserke Bernarde Gašperčič. V pogovorih z dekleti je režiserka začutila, kaj teži mlade in spisala besedilo predstave Za lep­ši svet, vanj pa vtkala pravljične elemente in sanjske prizore. Dekleta so publiko navdušila igralsko in jezikovno, saj so sijajno obvladala daljše nize dialogov, njihov izraz je bil jasen, vse skupaj pa so popestrile še s samozavestnim petjem.

Mentorica Roswitha Stern, ki tako kot režiserka Bernarda Gašperčič skupino spremlja že vrsto let, nam je na predpremieri povedala: »V igralski skupini Šentlipš so deklice, stare od sedem do trinajst let, kar pomeni, da imajo nekatere že precej odrskih izkušenj. Vse tudi pojejo v pevskem zboru Trtinos.«

Seveda gledališka predstava ne nastane čez noč. Besedilo se je treba naučiti, zato se je skupina srečevala enkrat oz. dvakrat tedensko, pred premiero pa so delali še bolj intenzivno. Roswitha Stern je pojasnila: »Z bralnimi vajami smo začele že sredi junija, tako da so igralke prišle pripravljene na gledališko delavnico v Ankaranu, kjer so z režiserko po­stavile predstavo na oder. Takrat se nam je pridružil še Jarko Cefera in poskrbel za glasbeno podobo predstave. Občudujem dekleta, saj si neverjetno hitro zapomnijo besedila in melodije.«

Kaj pa mentorico Roswitho veže na skupino Šentlipš? Najprej je prvi sin postal član igralske skupine, sčasoma pa se je na skupino navezala kar vsa družina: otroci na odru (zdaj sin Daniel z Mirkom Ogrisom že skrbi za tehniko), starši pa v vlogi mentorice oz. spremljevalca skupine. Starši in mentorji se namreč zavedajo, da se otroci v igralskih skupinah veliko naučijo za življenje, saj izgubijo strah pred javnim nastopanjem, se naučijo improvizirati, nenazadnje pa se plemeniti tudi njihov jezikovni izraz.