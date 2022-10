V soboto, 15. oktobra, je lutkovna skupina Slovenskega prosvetnega društva Danica uprizorila premiero Štirje muzikantje v režiji Irene Rajh. Občinstvo v polno zasedeni dvorani je bilo navdušeno.

Na prijeten sobotni večer so se gledalci v kulturnem domu Danica ob ogledu predstave »Štirje muzikantje« neverjetno zabavali. Zgodba, ki govori o prijateljstvu in o tem, da je v slogi moč, ima veliko situacijske komike, tako da smeha občinstva ta večer res ni manjkalo. Štiri muzikante so predstavljale lutke ostarelega osla, potepuške mačke, zavrženega psa in pred nožem pobeglega petelina. Mladi lutkarji so se popolnoma vživeli v igro in ob tem uživali. Izkazali so tudi glasbeni posluh, saj so bili med petjem ob klavirski spremljavi Doris Wakounig ritmično izredno točni. Aron Wakounig, David Wakounig, Emma Pingist, Ivo Wakounig, Jan Wakounig, Julia Lipnik, Maja Polzer, Manuel Mitsche in Pietro Marko so sestavljali to živahno igralsko skupino v starosti od 6 do 11 let.

Lutke, ki sta jih ustvarili Mateja Šušteršič in Jerca Cvetko.

Ob koncu predstave se je Samo Wakounig, ki je poleg Doris Wakounig mentor in vodja skupine, zahvalil vsem sodelujočim, še posebej režiserki Ireni Rajh, s katero sodelujejo že nekaj let, pri šentprimoških Štirih muzikantih pa je bila tudi avtorica priredbe. Slednja je ustvarjena po motivih znane Grimmove pravljice »Bremenski mestni godci«, ki govori o pogumu in zvijačnosti, s katerima ostareli prijatelji premagajo močnejše od sebe. Sodelujoče so bile tudi Miriam Wakounig za tiskovine, Mateja Šušteršič je izdelala lutke, Jerca Cvetko je poskrbela za likovno podobo lutk, mladi lutkarji sami pa so ustvarili celo sceno pisanih barv. Wakounig je izrazil veselje: »Draga publika, dragi starši, prijatelji in znanci, vsi, ki ste prišli od blizu in daleč, zelo vesel sem, da smo lahko danes to premiero v kulturnem domu izpeljali. Naši mladi lutkarji so pridno delali, vse poletje so se pripravljali. Zelo sem vesel, da nam je uspelo in zato bi se danes marsikomu rad zahvalil, tudi organizacijam v Ankaranu.« Povedal je še, da gredo s predstavo gostovat tudi v okviru 20. Koroških kulturnih dni na Primorskem.