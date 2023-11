Mladinska gledališka skupina Bilka je v Bilčovsu vabila na premiero izvirne predstave »Ti imaš pa res smolo!« v režiji Nike Brgant.

»Pomembno je sodelovati, ne zmagati« je slavni rek v povezavi z največjim športnim dogodkom na svetu, katerega avtor je Francoz Pierre de Coubertin (1863–1937), znan kot oče sodobnih olimpijskih iger. Rek je v svoji zgodbi slikovito in duhovito ponazorila mladinska gledališka skupina Bilka v prostoru Izobraževalnega centra Bilčovs v petek, 20. oktobra. Svojo izvirno predstavo Ti imaš pa res smolo/Du hast aber wirklich Pech so odigrali v režiji Nike Brgant. Toliko bolj izvirno zato, ker so zanjo sami s pomočjo režiserke prispevali celotno dramsko besedilo.

Preganjanje dolgčasa z igranjem igric, tekmovanje v igricah, tipično za fante, sodelovanje v igricah in prepir, kar naj bi bilo tipično za dekleta, pa spet drugačne igrice, kot je »flaša resnice«, zabavanje – vse to so le nekateri od motivov, ki so si jih Bilčovščani izbrali za predstavo in v katerih so tako rekoč »našli sebe«. In prav v različnosti in sočasnosti motivov je bogata sporočilnost zgodbe: menda je res, da so interesi fantov drugačni od interesov deklet (npr. fantje polaganje rok, dekleta pa sprehod in nakupovanje v trgovskem centru), a vedno obstaja način, da jih združimo v eno, skupinsko dejavnost in ta je lahko na koncu še prijetnejša; pomembna je skupinska zmaga, ne zmaga posameznika. Glavni dogodek v predstavi je dirka, kjer fantje ponosno predstavijo vsak svoj dirkalni avto prestižne znamke: audi, porsche, mercedes in tesla. Dekleta se jim pridružijo v divji vožnji, kjer je vsakemu od fantov – voznikov najpomembnejša zmaga. Če so fantje poskrbeli za zabavo in preganjanje dolgčasa, pa dekleta dodajo moralno noto: »Igre, kjer vsi prijatelji zmagajo, so vedno najboljše.«

Na koncu dirke slišimo vzklike »Ti imaš pa res smolo!«, kar zakliče vsaka od deklet svojemu vozniku – medtem ko je imel en dirkač smolo z utrujenostjo in je med dirkanjem zaspal, je drugemu priletela muha v oko in mu zaslepila pogled na cesto, tretji je imel smolo s počeno gumo. Smolo so dekleta spretno odpravila, a so tudi fante, ki se jih je držala smola ali z drugo besedo nesreča, pripeljala do cilja.

Zmagali so vsi skupaj: Silvo Einspieler, Matej Einspieler, Lena Feinig, Jona Gspan, Lena Janscha, Gabriel Kulnik, Julia Rat in Valentina Salzmann. Sodelovali so še Igor Sviderski (gib), Igor Štamulak (strokovni sodelavec), Helena Reichmann (mentorica) ter Nikolaj Voglauer in Niklas Kaltenbacher (tehnika), vsi so prejeli zasluženo pohvalo in velik aplavz. Po predstavi je Ana Ferk-Gasser, tajnica SPD Bilka, predstavila in pohvalila skupino, prav tako pa je izrazila hvaležnost obema slovenskima organizacijama, Slovenski prosvetni zvezi in Krščanski kulturni zvezi v Celovcu, ter avstrijskemu zveznemu kanclerstvu za finančno podporo, brez katere ustvarjalnih dogodkov v takšni razsežnosti, kot je npr. »akademija gledališča za mlade« v Ankaranu, ne bi izpeljali.

Več slik: novice.at/prembilka23