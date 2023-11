Selan Dominik Čertov šteje od lanskega leta med najboljše avstrijske dvigovalce, sedaj pa se hoče prebiti tudi med najboljše Evrope in sveta. Foto: Markus Koch

13. mesto na evropskem prvenstvu, dve zlati na mednarodnih tekmovanjih, naslov avstrijskega prvaka v posamezni kategoriji in pred tednom dni še avstrijski podprvak z ekipo AKH Vösendorf. To je letošnja bilanca Selana, ki pa hoče še več.

Linz V zanimivem dvoboju sta si minulo soboto za naslov avstrijskega ekipnega prvaka stala nasproti večna rivala: ekipi SK Vöest in AKH Vösendorf. S slednjo ekipo Dominik Čertov – kakor lani – tudi letos ni mogel premagati nasprotnika v finalu. Za lovoriko so se letos borile štiri ekipe, ki so v rednem delu tekmovale vsaka proti vsaki, tako se je odločilo, kdo se uvrsti v finalno tekmo.

Osebni rekord pred finalno tekmo

Pred tremi tedni, v zadnji tekmi rednega dela prvenstva, je Dominik Čertov izboljšal svoj osebni rekord. Na ta dan mu je uspelo obvladati pri potegu 140 kilogramov, pri nalogi s sunkom pa 175 kilogramov. V finalu minulo soboto pa mu ni uspelo ponoviti poskusov izpred treh tednov. »Pri tem športu je veliko odvisno od dnevne forme. Nekako pa na ta dan ni šlo vse prav,« je po tekmovanju povedal Čertov in dodal, da četudi bi mu uspelo izboljšati lastni osebni rekord, ne bi zadostovalo, da bi premagal tekmeca SK Vöest. Veliko časa za oddih Selan nima, saj nanj že to soboto, 28. 10., čaka naslednje tekmovanje. V švicarskem Tramelanu bo del mednarodnega tekmovanja, imenovano »Challenge 210«, na katerem bo sodelovalo 140 atletov in atletinj z vsega sveta. Na tem tekmovanju bo poskus doseči normo za naslednje evropsko prvenstvo, ki bo februarja v Bolgariji. Za cilj naslednjega leta pa si je zastavil tudi doseči normo za svetovno prvenstvo.