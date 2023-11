V prvi vrsti z leve Gerti Proßegger, Regina Smrtnik in Elisabeth Ouschan; 2. vrsta z desne: Jokej Logar, Hans Mosser in Bertej Logar; Foto: rosina Katz-logar

Grebinjski mešani zbor »Gemischter Chor Griffen« z zborovodkinjo Gerti Proßegger in predsednico Elisabeth Ouschan na čelu je znan po tem, da rad vabi v goste tudi slovenske pevske skupine. Prav tako pa rad sprejema vabila slovenskih prirediteljev, med drugim, ko so ga povabili Radišani na prvo prireditev »Dober večer, sosed«.

Tudi minulo soboto, 21. oktobra, je vabil slovenski skupini, tokrat Oktet Suha (vodi Iztok Kocen) in zbor Obirskega pevskega društva pod vodstvom Engelberta Logarja. Prav tako so povabili Quintett Ponfeld (vodi Erich Krassnitzer). Za sproščeno in predvsem duhovito moderacijo sta poskrbela Hans Mosser in Jokej Logar.

Nastopili so tudi pevke in pevci Obirskega pevskega društva. Foto: rosina Katz-logar

Tokrat, v letu ljudske kulture 2023, so priredili v nabito polni kulturni dvorani Grebinj koncert, ki ga ne doživiš vsak dan – koncert je bil pod imenom »Kärn­tner Wechselgesang«. Konkretno so ga izvajali po naslednjem modusu: nemški zbor je zapel v nemščini, nato slovenski v slovenščini. Toda to še ni kaj posebnega. Posebej zanimivo je bilo tokrat, da so zbori peli pesmi z isto melodijo, hkrati pa z različnimi besedili: slovenska zbora s slovenskimi, nemška z nemškimi.

Ta koncert je imel posebno ozadje, ki je tudi znanstveno podkovano: glasbeni etnolog Bertej Logar je odkril okoli 100 pesmi z isto melodijo ter z različnimi besedili v obeh deželnih jezikih. Hkrati je natančno zabeležil datum nastanka pesmi oz. njene melodije. Pri tem je ugotovil, da se je večji del teh pesmi prvič zapel v slovenščini.