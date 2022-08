Uprizoritev »Kdo je napravil Vidki srajčico?« , ki jo igra mlajša skupina gledališke šole KPD Planina Sele, je prisrčna, poučna in zopet ena od kakovostnih gledaliških predstav režiserke Alenke Hain. Po pomladni predstavi Norci iz Helma, ki jo je uprizorila mlada skupina Sami močni, je to njena druga letošnja mladinska oz. otroška gledališka stvaritev.

Na odru farnega doma so 18. avgusta premierno uprizorili gledališko uprizoritev pravljice, ki jo je konec 19. stoletja napisal slovenski pisatelj Fran Levstik z izvirnim naslovom Kdo je napravil Vidku srajčico. V Sloveniji je bila pravljica uprizorjena največkrat z lutkami, nazadnje pa je bila v Prešernovem gledališču Kranj v režiji Katje Pegan leta 2018. Podoba uprizoritve v režiji Hainove je nova predvsem v izvirni ustvarjalni potezi, da je glavna oseba v pravljici deklica Vidka (Sanja Oraže) in ne deček Videk, podobno je tudi z drugimi nastopajočimi – grmica, pajkovka in pajkica, ptica, ptičica in ptička.

Sanja Oraže kot Vidka z novo srajčico

Predstava pripoveduje o posebni deklici Vidki, ki je imela rada naravo, in o njeni srajčici. Vedno znova je Vidka dobivala srajčice, ki so bile stare in ponošene, saj so jo nosile vse sestrice pred njo. Zgodba pa ima v resnici globlje sporočilo: Vidka je dobrosrčna deklica, ki živi v sožitju z naravo. Zaradi njene pozornosti in naklonjenosti živalim in rastlinam jo imajo te še posebno rade, zato ji uresničijo željo po novi srajčici.

Kako živali in rastline sploh lahko naredijo novo srajčico? Prav to znajo najmlajše Selanke in Selani odlično pokazati na odru. Pri tem so izraziti raznobarvni in domiselno izdelani kostumi, ki so jih ustvarili Angelina Oraže, Katarina Zalar in Christina Dovjak. Priredba Levstikove pravljice, ki jo je napisala Alenka Hain, zgodbi doda piko na i, ko se zaključi s pesmijo Nece Falk »Rad imej živali in cvetlice« v izvedbi Mirje Oraže na kitari. Skupaj odpojejo Vidkini zgodbi sporočilno zelo prikladno pesem.