V soboto, 6. novembra 2021, je v farnem domu Šmihel prvo uprizoritev doživela predstava z naslovom »Usodni klic« v režiji Alenke Hain. Pričakala jih je polna dvorana občinstva.

Skupina mladih se sreča, da bi začela z vajami za novo predstavo. Na oder mladi prihajajo po kapljah, očitno je pomanjkanje navdušenja: nekateri zamujajo, drugi že dolgo čakajo. Polovica skupine raje gleda televizijo in se pri diskutiranju meni nič tebi nič odloči, da bodo namesto gledaliških vaj raje gledali televizijo, pili kokakolo, jedli čipse in ob tem morda celo še zaslužili. Kdo ne bi počel česa takega namesto učenja dramskega besedila na pamet?!

Na televiziji namreč obstaja oddaja, v kateri lahko osvojijo pet tisoč evrov: samo zelo pozorno je treba pogledati vse oddaje, potem pa pride nepričakovan telefonski klic – ta je odločilen, »usoden«, ti pa moraš biti pripravljen na vprašanja in pravilno odgovoriti. Boris (Luka Krivograd), Nina (Anja Cerar), Mirko (Julijan Tomažej), Svetlana (Anna Reichmann) in Silvia (Magdalena Mödritscher) so navdušeni nad idejo. V drugi skupini, tisti, ki ostane predana gledališkemu svetu, so Verena (Viktorija Šumnik), Ida (Hannah Mödritscher), Timotej (Klemen Pečovnik) in Jan (Jan Krivograd). Najprej Jan iz obupa vzklikne, da predstava z le štirimi igralci ni mogoča. Odločijo se, da bodo vznemirili skupino navdušenih televizijskih spremljevalcev tako, da bodo preoblečeni v lopove ukradli daljinski upravljalnik in baterije ter jim onemogočili gledanje televizije, s tem pa jih postavili v neizogiben položaj ponovnega sodelovanja. Skozi rože opazujejo dogajanje na terasi: odtihotapijo se na teraso, a so zelo nerodni. Sledijo duhoviti dogodki, polni situacijske in besedne komike, ki so jih ustvarjalci gledališke skupine Nenavadni izvrstno odigrali. Kraja jim že skoraj uspe, nenadoma pa jih odkrijejo in gledališčniki se znajdejo v škripcih. Jan, ki se je nedavno pogumno proglasil za »šefa« skupine, stisne rep med noge, zato se v bran gledališke skupine ta hip postavijo drugi, s pojasnilom, da so njihov daljinec in baterije »slučajno našli na ulici in da so tako prijazni, da so jih le želeli vrniti televizijskim navdušencem«. Zazvoni telefon. Nastopi usodni klic in vprašanje, katero je ime časopisa, ki ga je bral gospod v oddaji. Nina, glavna med televizijskimi navdušenci, ne ve odgovora. Tako ne prejmejo denarne nagrade, in kot da ni dovolj nesreče, zatem kliče Ninina mama, ki pravi, da pride domov čez deset minut. To je trenutek, ko morajo vsi sodelovati, združiti moči in pospraviti teraso: vsi se strinjajo – želijo spet igrati gledališče, saj je televizija dolgočasna.