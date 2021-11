Organizatorja SGZ in SPIRIT Slovenija sta v okviru investicijskih aktivnostih slovenskega poslovnega kluba SGZ za Avstrijo povabila v Digitalno središče v Ljubljani dva največja mednarodna trendseterja na področju elektronike iz Avstrije: Infineon in Flex.

Strokovni del predavanja je vodila Jerica Budič, ki prihaja iz podjetja Danfoss. Vse od začetka svoje kariere je bila aktivna na področju menedžmenta globalnih oskrbovalnih verig (Global supply chain management) v različnih industrijah, kjer je pridobila tudi ogromno znanja iz področja elektronskih komponent.

Budič je v uvodnem nagovoru podčrtala trenutne izzive na področju pomanjkanja polprevodnikov: »Že samo avtomobilska industrija se sooča z velikanskim pomanjkanjem polprevodnikov (semiconductors) in je predvidena izguba v prodaji za 100 bilijonov USD, ker ne morejo dobiti čipov.«

V strokovnem delu predavanja sta se predstavili podjetji Infineon in Flex. Govorili so, kako jim je uspelo biti in ostati najboljši med svojimi (best in class). Vizija obeh podjetij je, da se je potrebno ponovno ozreti nazaj na regionalno proizvodnjo, delo z novimi tehnologijami kot sta 5G in Blockchain, ob tem pa ne pozabiti na trajnostni razvoj.

Podjetje Flex je predstavil Milorad Hodnik Nikolic. Njegova trenutna naloga v podjetju Flex je sodelovanje s strankami na področju kreiranja rešitev v proizvodnji, pri inovacijah, dizajnu in trajnostnem razvoju. Poleg predstavitve trendov na področju elektronike je predstavil tudi lokacijo Stari dvor/Althofen pri Šentvidu ob Glini, kjer je zaposlenih 950 ljudi, ki je med drugim prejela letos častno nagrado avstrijskega ministrstva za izjemno implementacijo principov odličnosti.

Podjetje Infineon je predstavil Stefan Rohringer z Infineon Technologies Austria AG. Ponazopril je, kakšen je videti trenutno svet skozi oči evropskega proizvajalca polprevodnikov. Infineon je letos septembra uradno otvoril novi del visokotehnološke proizvodnje v Beljaku v vrednosti 1,6 milijarde evrov.

Po predstavitvi v Digitalnem središču se je predstavnik podjetja Infineon srečal z vodstvom inštituta »Jožef Štefan« na temo potencialnega sodelovanja v prihodnje. Eden izmed ključnih dejavnosti SGZ je čezmejno povezovanje gospodarstva in tovrstne visoko kvalitetne in strokovne vsebine so velika priložnost za celoten gospodarski ekosistem v regiji. Strokovni predavanji v Digitalnem središču v BTC Ljubljana sta privabili publiko tako v živo kot preko spleta. Celotno predavanje je na voljo na spletni strani: www.sgz.at