Na Slovenskem knjižnem sejmu, ki letos poteka že 38., od 22. do 27. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so tudi tokrat podelili Schwentnerjevo nagrado.

Nagrada slovenske Zbornice založnikov in knjigotržcev pomeni priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, za dosežene poslovne uspehe, za inovativnost in kreativnost, za pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov.

Zbornica založnikov in knjigotržcev je odločila, da letošnjo Schwentnerjevo nagrado prejme Lojze Wieser, založnik.

Lojze Wieser, ustanovitelj založbe Wieser, je že 35 let most med slovensko, avstrijsko in nemško literaturo ter med zahodno- in vzhodnoevropskimi književnostmi. Wieser je izredno uspešen predvsem v izdajanju sodobne slovenske književnosti v zamejstvu ter v izdajanju del ključnih avtorjev iz matice, pri čemer podira jezikovne meje. V teh 35 letih je izdal preko 1.300 naslovov.

Lojze Wieser je postavil nove standarde za celotno knjižno industrijo in panogo založništva, presenečal je s svojimi idejami in izumi. Postal je narekovalec trendov v razvoju panoge in kazal, v katero smer bi se morala razvijati evropska razprava ter kje so nove možnosti za sožitje ljudi, jezikov in kulture.

Nagarda je poimenovana po Lavoslavu Schwentnerju (1865–1952), ki je sodeloval z avtorji slovenske moderne. Med drugim je bil založnik Cankerjeve Erotike.1