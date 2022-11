V noči s četrtka na petek, 18. novembra, so neznani storilci vlomili v več prostorov Slovenske gimnazije v Celovcu. Po podatkih koroške policijske uprave so neznani storilci v poslopje vstopili skozi na kip odprto okno, vlomljenih je bilo devet vrat v notranjosti gimnazije, ukraden pa je bil tudi manjši denarni znesek in izropali so tri avtomate za pijače.

Poškodovana vrata v Slovenski gimnaziji

V predhodni noči s srede na četrtek je prav tako prišlo do vloma v šolo, in sicer na Zvezno gimnazijo Mössingerstrasse v Celovcu, poroča koroška policijska uprava. Tam so bila vlomljena vhodna vrata, poškodovan je bil senzor gibanja, izropana pa sta bila dva avtomata za pijače.