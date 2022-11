Zadruga želi preko množičnega financiranja (crowdfunding) kupiti fotovoltaični sistem (moč 150 kWp) za poslovalnico v Dobrli vasi. Denar so začeli zbirati 16. novembra in ga bodo še do 18. januarja, radi bi dosegli vsoto dvesto tisoč evrov. S tem ne poudarjajo le zavezanosti varstvu podnebja, temveč svojim strankam ponujajo tudi ugodno cenovno prednost. Z nakupom paketov Sončni DOBROpis po 270 EUR prejmejo vsi, ki se projekta udeležijo, nakupovalne bone Zadruga v skupni vrednosti 300 EUR. S tem bodo kupci privarčevali 10 odstotkov pri naslednjem nakupu v vseh trgovinah Zadruge. Med obsežno in celovito obnovo poslovalnice Zadruge v Dobrli vasi bo v zimskih mesecih nastala ena najsodobnejših specializiranih trgovin v Evropi, so prepričani v podjetju Zadruga. Fotovoltaična naprava na strehi naj bi proizvedla najmanj 150.000 kWh zelene elektrike in prihranila mnogo ton ogljikovega dioksida. Po besedah podjetja so se za množično financiranje s strani javnosti (crowdfunding) odločili prav zaradi družbene dodane vrednosti projekta. Nakup Sončnega DOBROpisa je mogoč od srede, 16. novembra. Več informacij na: crowdfunding.zadruga.at/sl